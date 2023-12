Dấu ấn marathon thế giới 2023

Vượt mốc 10.000 người nhận kỷ niệm chương Six Star Finishers, trong đó hơn 3.000 VĐV nhận huy chương này tại Tokyo 2023 - kỷ lục Guinness Thế giới. Six Star Finishers là kỷ niệm chương dành cho runner hoàn thành cả sáu giải chạy của World Marathon Majors, gồm New York City, Boston, London, Berlin, Chicago và Tokyo.