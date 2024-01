Dấu ấn giải chạy đêm TP HCM mùa đầu tiên

Gần 11.000 VĐV chạy khai xuân trên những con phố không ngủ, qua loạt danh thắng và săn PR tạo nên ngày hội chạy bộ sôi động tại TP HCM đầu năm mới.

Ngày thi đấu, runner được chiêu đãi bằng "bữa tiệc âm thanh" phố thị sống động từ những nhóm bạn trẻ tụ tập hát hò, vui chơi hai bên đường, hàng quán mở xuyên đêm.

Những km tiếp theo trên đại lộ Võ Văn Kiệt với một bên là những khu chợ, cửa hàng của người dân, một bên là dòng kênh xanh, uốn lượn, mang cảm giác đời thường, bình dị. Dòng người nối đuôi nhau chạy dưới những tán cây, khi hoa kèn hồng bung nở, nhìn những tòa nhà soi bóng dưới kênh Tàu Hủ - Bến Nghé là trải nghiệm khó quên.



Nửa cuối đường đua là những thử thách nhưng không quá khó. Trong đó, VĐV 42km là những người đầu tiên chinh phục hai cây cầu nổi tiếng bắc qua sông Sài Gòn là Ba Son và Thủ Thiêm. Từ trên cầu, hàng nghìn runner ngắm nhìn thành phố lấp lánh về đêm với những tòa nhà chọc trời - biểu tượng cho sự hiện đại, vươn mình của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

Chị Hương Giang, TP Thủ Đức cho biết cung đường VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2023 ấn tượng và mang đến trải nghiệm khác biệt. Sinh sống ở TP HCM hơn 10 năm, đây mới là lần đầu chị chạy bộ qua những con đường nội đô sau 0h. "Qua phố đi bộ, nhiều người đổ ra hai bên đường hò hét cổ vũ. Qua khu đô thị Thủ Thiêm còn có cả đội trống lân. Lần đầu tôi thấy một giải chạy rộn ràng như vậy", chị Giang nói.

Săn PR đón năm mới

"Giải chạy đêm TP HCM lý tưởng để khai xuân, dễ có PR vì đường đua bằng phẳng, không nhiều thử thách" - đây là nhận định của ông Kim Vivian, chuyên gia từ AIMS khi tiến hành đo đạc và cấp chứng nhận cho VnExpress Marathon Ho Chi City Midnight 2023. Điều này trở thành sự thật khi trong ngày Sài Gòn mát mẻ, runner có cuộc đua thuận lợi.

Cự ly 42km có hơn 1.600 runner tham gia. 32 người trong số đó đạt mốc sub3 (dưới 3 giờ), đa số thuộc hệ phong trào. Thời điểm đó, VM Ho Chi Minh City Midnight là giải có số người chạy sub3 nhiều nhất trong hệ thống VnExpress Marathon.



VĐV đạt sub3 đều là những cái tên quen thuộc của làng chạy phong trào Việt Nam như: Đặng Anh Quyết, Vũ Đình Duân, Hoàng Đức Huy, Lê Văn Tuấn, Tô Tấn Tài, Trần Tuấn Vũ, Trương Văn Tâm, Trịnh Đình An... Hà Thị Hậu là đại diện duy nhất cho nội dung của nữ.



Runner về đích VM Ho Chi Minh City Midnight 2023. Ảnh: VM

68 runner chạy full marathon với thành tích sub3:30. Ở cự ly half marathon với hơn 5.000 VĐV tham gia, 34 người đạt thành tích sub1:30. Hàng nghìn runner cũng có PR mới ở mọi thành tích.



Theo nhiều VĐV, giải chạy đêm TP HCM là sự kiện đầu tiên sau Tết Nguyên Đán nên tâm lý chung đều khao khát có thành tích tốt để "đầu xuôi đuôi lọt". Ngoài nỗ lực tập luyện của người tham gia, giải cũng làm tốt trong khâu hỗ trợ, phân luồng với 6 trạm nước một chiều, 9 trạm nước hai chiều đầy đủ điện giải, trái cây, nước lọc. Trung bình chưa đầy 2km, VĐV tiếp cận một trạm hỗ trợ. Hàng trăm chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện cùng khoảng 1.000 tình nguyện viên hỗ trợ đảm bảo an toàn, an ninh và các khâu chuyên môn vận hành thông suốt.

Nhà vô địch ngoại quốc đầu tiên

VM Ho Chi Minh City Midnight khởi đầu cho làn sóng VĐV châu Phi sang Việt Nam thi đấu. Trong đó, ấn tượng nhất là Ezekiel Omullo Kemboi, người Kenya.

VĐV từ cường quốc marathon lần đầu sang Việt Nam thi đấu. Khác biệt về múi giờ, thời tiết không ngăn được những bước chạy mạnh mẽ của Ezekiel. Anh về nhất sau 2 tiếng 30 phút 03, trước người về nhì - nhà vô địch SEA Games Hoàng Nguyên Thanh - tới hơn 11 phút.

Thành tích này của Ezekiel xác lập kỷ lục mới của cự ly full marathon trong các giải thuộc hệ thống VnExpress Marathon. Kỷ lục cũ do runner Trịnh Quốc Lượng lập ở VnExpress Marathon Hanoi Midnight là 2 giờ 31 phút 06 giây. Anh cũng trở thành nhà vô địch nước ngoài đầu tiên của VnExpress Marathon.