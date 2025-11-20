Nỗi lòng tài xế công nghệ chạy 1km được chia 4 nghìn rưỡi đồng

Đó là bao gồm tiền khấu hao, ai vay tiền thì cố chạy cầm chừng. Vì vậy, tôi mong mọi người đặt xe chịu khó đừng để họ phải chờ.

Mấy hôm nay tôi có dịp đi taxi công nghệ và trò chuyện với anh em tài xế, mới biết giờ họ chỉ còn được "chia" 4.500 - 6.800 đồng một km, đã bao gồm luôn tiền mua xe, tiền xăng, tiền bảo dưỡng, khấu hao... và cả tiền công của họ.

Các chuyến gần nhất của tôi như sau:

Chuyến 1: 9 km + 2 km đi đón, giá 120 nghìn đồng (giờ cao điểm). Tài xế nhận 75.000 đồng, vị chi 6.800 đồng một km.

Chuyến 2: 3 km + 1 km đi đón, giá 44 nghìn đồng, tài xế nhận 26.000 đồng, vị chi 6.500 đồng một km.

Chuyến 3: 5 km + 1 km đi đón, giá 48 nghìn đồng, tài xế nhận 28.000 nghìn đồng, vị chi 4.660 đồng một km.

Chuyến 4: 3 km + 1 km đi đón, giá 56 nghìn đồng (giờ cao điểm). Tài xế nhận 35.000 nghìn đồng, vị chi 8.750 đồng một km.

Với mức thu nhập này, một số anh em tài xế chia sẻ rằng những ai chạy xe thuê thì đã bỏ nghề hết. Còn ai lỡ vay tiền mua xe thì ráng chạy cầm chừng, vì nghỉ là bị "nợ dí".

Tôi cũng vừa đọc bài viết Hai cô gái lề mề gây kẹt xe vì bắt taxi công nghệ chờ lâu, thấy tội cho cánh tài xế công nghệ quá.

Tôi nghĩ, để hỗ trợ anh em tài xế, mọi người đặt xe chịu khó ra trước đừng để họ phải chờ, vì vừa mất thời gian vừa dễ làm họ bị phạt vì dừng/ đậu sai quy định (rất nhiều đoạn đường chỉ cho dừng nhanh, không cho đậu lâu).

Thậm chí nếu đoạn đường cấm dừng cấm đậu, thì hãy hỗ trợ di chuyển ra chỗ phù hợp giúp họ. Hoặc đừng bắt họ vào các hẻm sâu, đường nhỏ khó quay đầu.

Lê Quốc Kiên