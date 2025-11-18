Hai cô gái lề mề gây kẹt xe vì bắt taxi công nghệ chờ 5 phút

Các ứng dụng đặt xe đều thông báo thời gian thực vị trí của xe, sao không theo dõi mà bắt tài xế đến nơi phải chờ đợi?

Con hẻm nhà tôi thông với hai tuyến đường lớn, nhiều người đi lại vào hai khung giờ cao điểm để né kẹt xe. Chiều tối hôm qua một chiếc xe taxi 7 chỗ chạy chầm chậm, bác tài dường như đang tìm kiếm số nhà.

Xe dừng lại trước một căn nhà ba tầng. Một phút sau tiếng cửa mở, bác tài hạ kính xe xuống. Một cô gái đi ra, tay cầm điện thoại hỏi: "Phải xe này không". Bác tài gật đầu. Xác nhận xong thì tôi thấy cô này đi vào nhà, để lại bác tài ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Do chỉ vừa một ôtô, con hẻm có dấu hiệu ùn tắc khi phía sau khá đông xe máy đang dừng chờ. Suốt 5 phút trôi qua tôi thấy bác tài xế cứ ngóng vào phía nhà của cô gái đặt xe. Trong nhà, lúc này xuất hiện thêm một cô gái nữa, mỗi người kéo theo hai valy tiến ra taxi đang đỗ. Tưởng là sẽ lên xe luôn, nhưng không, họ dừng trước cửa nhà, ngồi xuống mang giày.

Khi họ ra đến nơi, tài xế xe taxi lúng túng xuống đường, vòng ra phía sau mở cốp, để hai valy vào.

Chỉ mỗi việc bắt xe taxi thôi, nhưng khá cồng kềnh, tốn hơn 5 phút đồng hồ, và con hẻm nhỏ ầm ĩ tiếng pô xe máy dừng chờ.

Đây không phải là lần đầu tôi thấy cảnh này. Không hiểu vì sao nhiều người lề mề, chậm chạp như vậy. Trong khi các ứng dụng gọi xe đều hiển thị thời gian thực, hoàn toàn có thể canh thời gian tài xế đến, biết xe đang đi tới đâu trên bản đồ để canh giờ lên xe.

Chuyện này, các shipper giao đặt đồ ăn cũng hay gặp phải, nhất là khung giờ cao điểm ăn trưa và các nhân viên văn phòng lững thững xuống đường nhận đồ đã đặt từ các shipper đã chờ 10-15 phút.

Tôi nghĩ thời gian ai cũng quý như nhau, cái gì mình chủ động được thì cố mà làm, đừng bắt ai đó phải chờ đợi. Nhất là các bác tài xế ôtô công nghệ, taxi dừng bên đường chờ quá lâu, có khi họ lại bị phạt.

Duy