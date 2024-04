Đạo diễn 'Shoplifters' nói về tình bạn với Trần Anh Hùng

TP HCMĐạo diễn Hirokazu Kore-eda - thắng Cành Cọ Vàng LHP Cannes 2018 - nói thích các phim của Trần Anh Hùng, cả hai thỉnh thoảng hẹn nhau đi ăn.

Hôm 10/4, trong buổi gặp gỡ báo giới tại một khách sạn ở TP HCM, khi được hỏi về đạo diễn Việt Nam yêu thích, Hirokazu Kore-eda nói: "Phim Việt công chiếu ở Nhật không nhiều nên tôi chưa có dịp tìm hiểu sâu. Tuy nhiên, tôi có xem phim của Trần Anh Hùng".

Hirokazu Kore-eda và Trần Anh Hùng ở LHP Cannes 2023 Đạo diễn Hirokazu Kore-eda và Trần Anh Hùng ở Liên hoan phim Cannes 2023. Video: France TV

Thông qua tác phẩm Mùi đu đủ xanh và Xích lô của Trần Anh Hùng, Kore-eda biết thêm về điện ảnh, con người Việt Nam. Đồng thời, đạo diễn đánh giá cao kỹ thuật chỉ đạo trên trường quay của Trần Anh Hùng.

Kore-eda bắt đầu làm phim cùng thời điểm với người bạn của mình. Cả hai trở nên gần gũi qua nhiều lần tham gia liên hoan phim trên thế giới. Khi Trần Anh Hùng qua Nhật, đạo diễn Pháp gốc Việt thường xuyên hẹn gặp Kore-eda, ăn cơm cùng nhau. "Trần Anh Hùng là bạn thân của tôi", nghệ sĩ nói.

Sau buổi công chiếu The Pot-au-Feu - do Trần Anh Hùng đạo diễn - tại Liên hoan phim Cannes 2023, cả hai ôm nhau chúc mừng. Ở lễ bế mạc, Trần Anh Hùng thắng giải Đạo diễn xuất sắc, còn phim Monster của Kore-eda đoạt giải kịch bản. Đạo diễn cho rằng kết quả xứng đáng với công sức của cả hai, khiến ông thêm trân trọng người bạn thân.

Trước đó, Kore-eda đáp chuyến bay đến Việt Nam dự Liên hoan phim quốc tế TP HCM (HIFF), tối 9/4. Khi biết tin Trần Anh Hùng về nước ra mắt tác phẩm mới hôm 19/3, đạo diễn người Nhật hỏi bạn của mình hiện ở TP HCM hay không. Tuy nhiên, chuyến công tác của Trần Anh Hùng chỉ dài một tuần vì đạo diễn phải về Pháp xử lý công việc. Kore-eda nói buồn vì không gặp được bạn, nhưng thấu hiểu tính chất công việc.

Đạo diễn Hirokazu Kore-eda tại TP HCM hôm 11/4. Ảnh: HIFF

Đạo diễn lần đầu đến Việt Nam theo lời mời từ người sáng lập Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc) Kim Dong Ho, cũng là chủ tịch danh dự của HIFF. "Khi biết Việt Nam có liên hoan phim quốc tế, tôi cảm thấy tò mò vì biết việc tổ chức liên hoan khó khăn. Việt Nam cũng có nhiều món ăn ngon nên tôi muốn trải nghiệm", Kore-eda cho biết.

Với ông, liên hoan phim trong lần đầu tổ chức không nhất thiết phải quy tụ nhiều tác phẩm nổi tiếng, bởi sự kiện là quá trình tương tác, giao lưu những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Mục tiêu lớn nhất là tìm kiếm, nuôi dưỡng, phát triển tài năng, đồng thời nâng cao kiến thức của nhà làm phim lẫn khán giả.

Kore-eda cho rằng chính quyền nên hỗ trợ các êkíp trong việc tìm bối cảnh và hậu cần để xây dựng TP HCM trở thành thành phố điện ảnh, thân thiện với nhà làm phim. "Việc này cần bài bản và lâu dài, là nền tảng cho sự phát triển phim ảnh. Tuy nhiên, thành phố không nên can thiệp sâu vào nội dung phim vì đó là việc của đạo diễn", Kore-eda nói.

Ngoài buổi gặp gỡ báo chí, Kore-eda đến Nhà hát TP HCM xem chiếu phim Broker và giao lưu với gần 500 khán giả, tối 10/4. Nhiều người nói muốn gặp nhà làm phim người Nhật do xúc động với các tác phẩm của ông. Đạo diễn phim tài liệu Những đứa trẻ trong sương Hà Lệ Diễm nói: "Tôi hâm mộ cách làm phim của Kore-eda. Đạo diễn làm việc khéo léo với diễn viên nhí, là điều tôi muốn học hỏi từ ông".

Hirokazu Kore-eda, 62 tuổi, là một trong những đại diện ưu tú nhất của điện ảnh Nhật đương đại. Nghệ sĩ thường xuyên có phim tranh giải ở Cannes và đoạt giải của ban giám khảo năm 2013 với Like Father, Like Son. Năm 2018, tác phẩm Shoplifters của đạo diễn nhận Cành Cọ Vàng Cannes lần thứ 71. Chiến thắng của Kore-eda là lần thứ hai trong thế kỷ 21 có đạo diễn châu Á giành giải Cành Cọ Vàng, sau Apichatpong Weerasethakul năm 2010 (phim Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives). Tại Cannes 2022, tác phẩm Broker của ông mang về giải Nam chính xuất sắc cho Song Kang Ho.

'Broker' - Niềm tin vào lòng nhân ái Trailer phim "Broker" (Người môi giới). Video: CJ ENM

Trần Anh Hùng bằng tuổi Kore-eda, sang Pháp định cư sau 1975. Đạo diễn theo học trường điện ảnh danh tiếng École Louis-Lumière. Mùi đu đủ xanh của Trần Anh Hùng nhận giải Caméra d'Or Liên hoan phim Cannes 1993 và được đề cử Oscar hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Năm 1995, đạo diễn giành giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice với Xích lô (Cyclo).

Quế Chi