Đạo diễn Quang Dũng làm 'Đất rừng phương Nam' phần 2

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bắt tay làm phim "Đất rừng phương Nam" phần hai, cho biết sẽ ứng dụng AI vào nhiều khâu kỹ xảo, bối cảnh.

Anh cho biết đang hoàn thiện kịch bản, chưa ấn định lịch bấm máy lẫn phát hành. Đạo diễn cùng êkíp dự kiến áp dụng AI trong công đoạn tiền kỳ lẫn kỹ xảo. Ở phần một, hơn 1.000 cảnh quay có sử dụng CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính), mất sáu năm lên ý tưởng, tính toán chi phí.

Quang Dũng cho rằng việc dùng AI sẽ rút ngắn thời gian làm phim, đồng thời giúp hiện thực hóa những phân đoạn chưa thể làm được trong phần trước, như không gian hoang dã ở rừng U Minh - nơi bé An lần đầu đặt chân.

Đạo diễn Quang Dũng nói về việc ứng dụng công nghệ AI trong điện ảnh, ở sự kiện tại TP HCM hôm 30/12. Ảnh: Airo

Phần hai kể tiếp chặng đường tìm cha của An trong hoàn cảnh loạn lạc, đồng thời xoáy sâu vào chuyện tình Võ Tòng và Út Trong. Quang Dũng cho biết muốn giữ lại các diễn viên phần một, song còn tùy vào khả năng sắp xếp lịch quay của họ. Theo đạo diễn, phần đầu thu về 160 tỷ đồng, tính cả nền tảng phim trực tuyến (VOD), lợi nhuận không nhiều vì chi phí đầu tư cao.

Hậu trường cảnh hành động của Võ Tòng 'Đất rừng phương Nam' Quang Dũng (0:22) ở hậu trường cảnh hành động của Võ Tòng trong "Đất rừng phương Nam".

Đất rừng phương Nam lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi và phim Đất phương Nam của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Câu chuyện xoay quanh An (Hạo Khang) - cậu bé lưu lạc ở miền Tây trên đường tìm cha, ở bối cảnh đầu thế kỷ 20. Trên hành trình đó, An được nhiều người dân giàu nghĩa khí giúp đỡ, học cách chấp nhận mất mát để trưởng thành. Phim đan xen câu chuyện tìm người thân của bé An cùng phong trào khởi nghĩa chống thực dân Pháp của người Nam bộ, với sự tham gia của diễn viên Hạo Khang, Tuấn Trần, Trấn Thành, Mai Tài Phến, Hồng Ánh, Tiến Luật, Băng Di.

Thời điểm mới công chiếu hồi tháng 10/2023, phim gây tranh cãi vì bị cho "sai lệch lịch sử", "nâng tầm vai trò của Thiên Địa hội". Sau đó, nhà sản xuất chỉnh sửa phim, bỏ tên Thiên Địa hội và Nghĩa Hòa đoàn ra khỏi các lời thoại, thay bằng tên Chính Nghĩa hội và Nam Hòa đoàn.

Đạo diễn Quang Dũng (trái) bên Hồng Ánh (vai mẹ An) và Hạo Khang (vai An). Ảnh: Huyền Đỗ

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, 47 tuổi, là con trai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, tốt nghiệp lớp Đạo diễn điện ảnh trường Sân khấu - Điện ảnh TP HCM năm 1999. Thập niên 2000, anh được biết đến với loạt phim giải trí. Nhiều tác phẩm của anh đoạt doanh thu cao như Tháng năm rực rỡ - 85 tỷ đồng, Tiệc trăng máu - 175 tỷ đồng.

Năm 2023, anh thực hiện phim điện ảnh Đất rừng phương Nam, có Trấn Thành góp mặt với vai trò đồng sản xuất. Đạo diễn và ca sĩ Bùi Lan Hương công khai hẹn hò từ tháng 6/2023, đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều sự kiện. Hồi tháng 4, anh nhập viện điều trị bệnh nhồi máu cơ tim cấp, sau đó dần trở lại công việc. Mới đây, anh gây tranh luận khi đăng thông báo tuyển trợ lý chuyên môn không lương.

