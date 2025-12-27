Đạo diễn Quang Dũng gây tranh luận khi tuyển trợ lý không lương

Đạo diễn Quang Dũng tuyển trợ lý chuyên môn, cho biết không trả lương nhưng được hưởng quyền lợi như kinh nghiệm, cơ hội làm các dự án lớn.

Bài tuyển dụng của đạo diễn Đất rừng phương Nam gây chú ý khi đăng trên trang cá nhân hôm 26/12. Công việc bán thời gian bao gồm tìm kiếm, tổng hợp tư liệu, ghi chú, hệ thống nội dung cho các buổi làm việc cùng đội ngũ sáng tạo và các nhà sản xuất.

Đạo diễn yêu cầu ứng viên dưới 30 tuổi, chuyên ngành về phim hoặc sáng tạo, mỹ thuật, xác định phim ảnh là đam mê lâu dài, ưu tiên có khả năng làm về AI.

Đạo diễn Quang Dũng là một trong những tên tuổi nổi bật của điện ảnh trong nước 20 năm qua. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bài viết gây tranh cãi trong một số hội nhóm dành cho giới trẻ. Trên mạng xã hội Thread, nhiều người cho rằng làm việc mà không trả lương, dù ở hình thức nào, đều không thỏa đáng. Ngược lại, một bộ phận khán giả nhận xét đạo diễn ghi chú rõ ràng về quyền lợi để hướng đến những bạn trẻ có mục tiêu tương tự.

Nguyễn Quang Dũng cho biết bất ngờ khi thông tin tuyển dụng của anh thu hút sự chú ý của cộng đồng. Đạo diễn giải thích vị trí này như một hình thức học việc, vì trước kia, nhiều người nói với Quang Dũng muốn học làm phim, mong anh dạy riêng. Tuy nhiên, đạo diễn không sắp xếp được thời gian, không muốn thu tiền từ việc dạy học.

Hiện Quang Dũng có trợ lý riêng nhưng vị trí này phải làm toàn thời gian, kiêm nhiều việc vặt. Anh cho biết ở vai trò chuyên môn, người được tuyển dụng sẽ làm việc trong những môi trường bình thường khó có cơ hội tiếp cận. Chẳng hạn, họ cùng anh họp với các nhà sản xuất, hiểu rõ hơn về quy trình làm phim. Một thời gian sau, trợ lý có thể được mời làm việc ở những dự án trả thù lao cao. "Tôi viết 'không lương' để nhấn mạnh cho những bạn trẻ có quyết tâm làm nghề", anh nói. Quang Dũng nói thêm thời trẻ, anh từng xin vào các đoàn ca nhạc, làm không lương một thời gian.

Sau gần một ngày đăng, anh nhận được nhiều CV xin phỏng vấn. Đạo diễn cho biết đọc kỹ từng hồ sơ để sàng lọc, hỏi thăm cụ thể về hoàn cảnh. Nếu thấy họ còn khó khăn về kinh tế, anh khuyên nên tìm những việc có thù lao.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, 47 tuổi, là con trai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, tốt nghiệp lớp Đạo diễn điện ảnh trường Sân khấu - Điện ảnh TP HCM năm 1999. Thập niên 2000, anh được biết đến với loạt phim giải trí. Nhiều phim của anh đoạt doanh thu cao như Tháng năm rực rỡ - 85 tỷ đồng, Tiệc trăng máu - 175 tỷ đồng.

Đại cảnh được đầu tư nhất 'Đất rừng phương Nam' Đạo diễn Quang Dũng (1:20) ở bối cảnh phim "Đất rừng phương Nam". Video: Đoàn phim cung cấp

Năm 2023, anh thực hiện phim điện ảnh Đất rừng phương Nam, lấy cảm hứng từ nguyên tác của nhà văn Đoàn Giỏi, có sự tham gia diễn xuất của Hồng Ánh, Trấn Thành, Mai Tài Phến, Tuấn Trần. Đạo diễn và ca sĩ Bùi Lan Hương công khai hẹn hò từ tháng 6/2023, đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều sự kiện.

Mai Nhật