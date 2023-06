Bùi Lan Hương công khai yêu đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Ca sĩ Bùi Lan Hương lần đầu công khai tình yêu với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau gần bốn năm giấu kín.

Sáng 20/6, cô nói mối quan hệ tình cảm với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (tên thân mật Dũng "Khùng") đã chín muồi, muốn công bố tin vui với khán giả.

Bùi Lan Hương cùng Nguyễn Quang Dũng đang có chuyến nghỉ dưỡng ở Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bùi Lan Hương cho biết cô đến với Nguyễn Quang Dũng vì sự đồng điệu, hòa hợp trong tính cách, suy nghĩ. Lúc Covid-19 ba năm trước, họ trở thành chỗ dựa của nhau, cùng bước qua khó khăn. Cô nhìn nhận, tình yêu của họ có lúc bình lặng, khi thăng trầm, tuy nhiên sau cùng nhận ra phải trân trọng, nghiêm túc, vun vén tương lai.

Với ca sĩ, bạn trai là người tử tế, rộng lượng, dễ chịu. Cô thấy may mắn khi có anh, đón nhận tình yêu mà đạo diễn dành cho. Mỗi ngày, họ chia sẻ nhiều câu chuyện quanh cuộc sống, làm nghề.

Trên Facebook cá nhân, Bùi Lan Hương đăng ảnh cùng bạn trai trong chuyến du lịch ở Nha Trang. Cô gọi nửa kia bằng nickname "cụ Rùa nhà em". Nhiều đồng nghiệp, fan gửi lời chúc mừng tới cặp sao.

Hồi tháng 8/2022, khi Bùi Lan Hương ra mắt MV Giấc mơ mẹ - nhạc phim dự án Giấc mơ của mẹ, do Nguyễn Quang Dũng làm giám đốc sáng tạo, anh từng dành lời khen cho bạn gái trước khán giả. Với đạo diễn, Bùi Lan Hương có sự sâu lắng, từng trải nhưng rất bay bổng, nghiêm túc trong công việc.

Ca sĩ Bùi Lan Hương, 34 tuổi, quê Hà Nội, được biết đến qua cuộc thi Sing My Song 2018. Cô tốt nghiệp khoa Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó được nhận học bổng của khoa Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại trường Lasalle College of the Arts, Singapore. Nghệ sĩ từng ra mắt album Thiên thần sa ngã với 12 ca khúc mang phong cách dream pop năm 2018, giành giải Cống Hiến ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Hồi tháng 5/2022, cô gây chú ý khi thử sức điện ảnh qua vai diễn Khánh Ly trong phim Em và Trịnh.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, 44 tuổi, là con trai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, tốt nghiệp lớp Đạo diễn điện ảnh trường Sân khấu - Điện ảnh TP HCM năm 1999. Thập niên 2000, anh được biết đến với loạt phim giải trí. Nhiều phim của anh đoạt doanh thu cao như Tháng năm rực rỡ - 85 tỷ đồng, Tiệc trăng máu - 175 tỷ đồng. Đạo diễn đang thực hiện dự án điện ảnh Đất rừng phương Nam, chuyển thể từ nguyên tác của nhà văn Đoàn Giỏi, có sự tham gia diễn xuất của Hồng Ánh, Trấn Thành, Mai Tài Phến, Tuấn Trần.

