Đạo diễn James Gunn: 'Điện ảnh đang chết dần'

Đạo diễn James Gunn cho rằng ngành công nghiệp điện ảnh suy tàn do nhiều kịch bản chưa hoàn thiện nhưng vẫn được đưa vào sản xuất.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tạp chí Rolling Stone, nhà làm phim nói hãng DC Studios mà ông làm chủ tịch đã loại bỏ một dự án vì kịch bản không đạt yêu cầu, dù trước đó được công ty lên kế hoạch thực hiện. "Ai cũng muốn làm bộ phim đó, nhưng tôi không thể", ông cho biết.

Đạo diễn James Gunn. Ảnh: Just Jared

Theo đạo diễn, nguyên nhân khiến điện ảnh dần bị lãng quên không phải vì khán giả mất hứng thú, mà vấn đề nằm ở chỗ các êkíp thường bắt tay vào sản xuất mà không có câu chuyện hoàn chỉnh. Từ khi nắm quyền điều hành DC Studios, James Gunn luôn muốn việc đảm bảo chất lượng nội dung là ưu tiên hàng đầu.

Variety nhận định lợi thế của James Gunn là sự linh hoạt trong việc kiểm soát số lượng dự án điện ảnh lẫn series. Khác với các hãng lớn áp lực về sản lượng, như Marvel với ba dự án ra rạp và hai series trong nửa đầu năm nay, Warner Bros. Discovery không đặt nặng vấn đề James Gunn phải ra mắt bao nhiêu tác phẩm. Điều này cho phép đạo diễn và các cộng sự có thời gian để tập trung vào việc phát triển câu chuyện, kỳ vọng giúp công ty xây dựng vũ trụ điện ảnh chặt chẽ, có chiều sâu.

Gunn từng chỉ đạo ba phần Guardians of the Galaxy và một bộ phim Giáng sinh tại Marvel Studios. Ông nhận xét yêu cầu có nhiều phim mỗi năm của Disney ảnh hưởng tiêu cực đến Vũ trụ Điện ảnh Marvel. "Điều đó đã giết chết thương hiệu. Ở DC, chúng tôi không yêu cầu như vậy, mà chỉ đưa ra những gì chúng tôi nghĩ là chất lượng cao nhất", Gunn nói.

Phát ngôn của James Gunn thu hút hơn 10 nghìn lượt xem trên diễn đàn Reddit. Nhiều người đồng tình với ý kiến của đạo diễn, một tài khoản viết: "Mọi thứ James Gun đã làm, từ Suicide Squad trở về sau đều tuyệt vời. Tôi cảm thấy ông ấy hiểu về mọi nhân vật đưa vào phim, đó là lý do tại sao Guardians of the Galaxy lại thành công. Với tầm nhìn này, DC có thể gây tiếng vang với các dự án mới của họ".

Trailer 'Superman' của James Gunn Trailer "Superman" của James Gunn, sẽ khởi chiếu trong nước ngày 11/7. Video: Warner Bros. Vietnam

Trong tháng 7, Gunn ra mắt Superman, tái định hình nhân vật nổi tiếng này. Bộ phim mở màn chương đầu tiên của Vũ trụ điện ảnh DC (DCU) mới mang tên Chapter One: Gods and Monster. Bên cạnh đó, dự án Supergirl đã hoàn tất quá trình ghi hình, dự kiến ra mắt năm sau.

Gunn cho biết phim về nhân vật Batman hiện là thách thức lớn nhất của DCU. Vấn đề không chỉ nằm ở việc tái tạo nhân vật quá quen thuộc mà còn phải tìm ra lý do thuyết phục cho sự tồn tại của Người Dơi. Nhân vật là siêu anh hùng nổi tiếng nhất, nhưng có thể trở nên nhàm chán với khán giả nếu xuất hiện quá nhiều.

Ngược lại, theo Gunn, việc phát triển phim về Wonder Woman lại dễ hơn. Nữ anh hùng này không có nhiều phiên bản, tạo điều kiện để đội ngũ sáng tạo định hình nhân vật trở nên mới mẻ.

James Gunn, 59 tuổi, là nhà làm phim, diễn viên, tiểu thuyết gia và nhạc sĩ người Mỹ. Ông từng viết và đạo diễn nhiều phim thành công phòng vé như The Suicide Squad (2021), phim truyền hình Peacemaker (2022). Ngoài ra, Gunn là một trong các giám đốc sản xuất của Avengers: Infinity War. Hồi tháng 7/2018, James Gunn bị đuổi khỏi vị trí đạo diễn Guardians of the Galaxy 3 sau khi Disney phát hiện câu đùa về ấu dâm và cưỡng hiếp trong một số bài đăng trên Twitter. Đến tháng 3/2019, nhà làm phim được Marvel tái bổ nhiệm. Ba năm sau, ông và nhà sản xuất Peter Safran điều hành DC Studios.

Quế Chi (theo Rolling Stone)