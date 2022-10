James Gunn điều hành DC Studios

Theo Variety, từ ngày 1/11, James Gunn và Peter Safran sẽ quản lý DC Studios (tên cũ DC Films) thuộc Warner Bros. Discovery, giám sát mảng phim ngắn, phim truyền hình và hoạt hình.

Gunn và Safran nói: "Chúng tôi vinh dự khi được trở thành người quản lý của những nhân vật DC chúng tôi yêu thích từ nhỏ. Cả hai cam kết sẽ khiến Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn và các nhân vật còn lại của DC trở nên kỳ diệu như con người họ đại diện. Chúng tôi rất vui khi góp phần mang tới trải nghiệm điện ảnh trên thế giới khi kể những câu chuyện vĩ đại, đẹp và hoàng tránh nhất".

Cả hai dành lời cảm ơn những thành viên của Warner Bros. Discovery và biết ơn David Zaslav - Giám đốc điều hành. Gunn và Safran cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các dự án khác ngoài DC.

David Zaslav dành nhiều lời khen cho hai chủ tịch mới: "Tôi rất vui mừng khi James và Peter với tài năng độc đáo sẽ hỗ trợ lẫn nhau và tham gia vào đội ngũ tuyệt vời của chúng tôi, quản lý hướng phát triển của DC". Ông nói rằng Gunn và Safran có đủ yếu tố và điều kiện để phát triển chiến lược dài hạn của các dự án, đồng thời đưa vũ trụ DC lên tầm cao mới về sự sáng tạo.

Từ khi Walter Hamada thông báo từ chức người đứng đầu DC Films, cuộc tìm kiếm người giám sát mới đã diễn ra. Nhiều cái tên được đưa ra nhưng không có thông tin cụ thể cho tới khi Gunn và Safran được lựa chọn.

Trailer Shazam 2 Trailer "Shazam: Fury of the Gods" chiếu ngày 23/12. Video: Warner Bros. Vietnam

James Gunn sinh năm 1966, là một nhà làm phim, diễn viên, tiểu thuyết gia và nhạc sĩ người Mỹ. Gunn từng viết và đạo diễn nhiều bộ phim của DC như The Suicide Squad (2021) và phim truyền hình Peacemaker (2022). Ông hiện đang thực hiện phần phim thứ ba của Guardians of the Galaxy cho Marvel.