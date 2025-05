Bom tấn 'Superman' tung trailer

Trailer "Superman" hé lộ quá trình Superman - David Corenswet đóng - nỗ lực hòa nhập xã hội loài người dưới vỏ bọc nhà báo Clark Kent.

Trailer 'Superman' của James Gunn Trailer "Superman", do James Gunn đạo diễn. Phim dự kiến khởi chiếu trong nước ngày 11/7. Video: Warner Bros. Vietnam

Trailer ra mắt hôm 14/5, mở đầu với phân đoạn Superman (David Corenswet thủ vai) - đến từ hành tinh Krypton - cho phép nhà báo Lois Lane (Rachel Brosnahan) phỏng vấn anh. Tuy nhiên, buổi nói chuyện không diễn ra như cả hai tưởng tượng khi họ tranh cãi về cách Superman cứu thế giới.

Trong video, Lois cho rằng Superman có ý tốt nhưng về mặt pháp lý, anh đã xâm nhập một quốc gia mà không thông qua Tổng thống Mỹ. Đáp lại, nhân vật nói nếu anh không hành động, mọi người sẽ chết.

Hàng loạt chi tiết về câu chuyện của nhân vật chính, tình hình thế giới mở ra. Superman chịu nhiều sức ép, bị Bộ trưởng Quốc phòng điều tra. Nội chiến, sự xâm lăng của sinh vật ngoài hành tinh và những âm mưu của Lex Luthor (Nicholas Hoult đóng) đẩy nhân loại đến bờ vực diệt vong. Người dân phẫn nộ, ném đồ vào người Superman vì không thể bảo vệ họ khỏi bi kịch.

David Corenswet trong phim "Superman". Ảnh: Warner Bros.

Theo The Credits, cách tiếp cận của đạo diễn James Gunn hoàn toàn khác so với các phiên bản trước. Hình ảnh Superman trong phim là biểu tượng của lòng tốt, đối lập với thế giới chất chứa sự hoài nghi. Từng nổi danh với những câu chuyện về các nhân vật bên lề xã hội như Guardians of the Galaxy và The Suicide Squad, lần này Gunn chọn kể về một nhân vật luôn hành động vì điều đúng đắn, tin tưởng vào lòng tốt của người khác, dù bản thân bị xem là mối nguy hiểm.

Trailer giới thiệu nhiều cảnh hành động, các nhân vật khác cũng góp mặt như Lex Luthor (Nicholas Hoult), Mister Terrific (Edi Gathegi), Metamorpho (Anthony Carrigan), Hawkgirl (Isabela Merced), Guy Gardner (Nathan Fillion), The Engineer (María Gabriela de Faría) và chú chó Krypto.

Giới chuyên môn đánh giá đoạn giới thiệu ấn tượng, hứa hẹn mang đến một trong những bom tấn mùa hè này. Bộ phim mở màn chương đầu tiên của Vũ trụ điện ảnh DC (DCU) mới mang tên Chapter One: Gods and Monster, đồng thời là cơ hội để Corenswet khẳng định diễn xuất trong vai siêu anh hùng nổi tiếng.

Superman xuất hiện lần đầu trong cuốn truyện tranh Action Comics #1, xuất bản ngày 18/4/1938. Nội dung tiết lộ nguồn gốc của cậu bé ngoài hành tinh được gửi đến Trái Đất và người yêu của anh, Lois Lane. Superman trở thành một trong những nhân vật dễ nhận biết nhất, nổi tiếng trong văn hóa đại chúng Mỹ, tạo ra phim bom tấn, sách, đồ chơi và kẹo cao su.

Trailer 'Superman' (1978) Trailer "Superman" năm 1978. Video: Warner Bros.

Thương hiệu được chuyển thể thành các series truyền hình, hoạt hình ngắn tập và điện ảnh. Phần phim gần nhất có sự xuất hiện của Superman là The Flash (2023), do Nicolas Cage đóng. Theo thống kê của Numbers, tổng doanh thu các phim điện ảnh về nhân vật này đạt hơn 2,5 tỷ USD, trong đó Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) cao nhất, thu 874 triệu USD toàn cầu.

DCU của James Gunn thay đổi nhiều diễn viên từng tham gia dự án cũ, trong đó Henry Cavill - tài tử gắn liền nhân vật Superman. Cuối năm 2022, Cavill thông báo chia tay vai diễn vì hãng có kế hoạch tuyển diễn viên trẻ hơn. Tháng 6/2023, hãng DC chọn David Corenswet, cao 1,93 m, đóng chính sau nhiều tháng tuyển diễn viên.

Quế Chi (theo The Credits, Hollywood Reporter)