'Peacemaker': Phiên bản lỗi của siêu anh hùng

John Cena đóng nhân vật phản anh hùng Peacemaker chiến đấu vì hòa bình, sẵn sàng giết người nếu bị cản trở mục tiêu.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

'Peacemaker' - phiên bản lỗi của Captain America Trailer "Peacemaker".

Tác phẩm dài tám tập, chiếu trên nền tảng trực tuyến HBO Max vào tháng 1/2022, là phim truyền hình đầu tiên cho Vũ trụ Mở rộng DC. Phim đánh dấu sự hợp tác lần thứ hai của đạo diễn James Gunn với DC Comics sau thành công của The Suicide Squad (2021).

Lấy bối cảnh sau những sự kiện trong The Suicide Squad, Peacemaker - tên thật Christopher Chris Smith - bị Bloodsport bắn vào cổ và cả tòa nhà đổ sập vào người. Anh thay một chiếc xương đòn và được xuất viện. Về đến Evergreen, Chris gặp lại cha là Augie Smith (Robert Patrick) cùng thú cưng, đại bàng Eagly (Dee Bradley Baker lồng tiếng). Amanda Waller (Viola Davis) ra lệnh cho một đội tác chiến gồm bốn người phục kích tại nhà Chris, yêu cầu anh giết những người tham gia "Dự án Bươm Bướm". Nếu Chris không nhận nhiệm vụ, quả bom nanite cấy trong hộp sọ sẽ nổ tung.

Biệt đội gồm Peacemaker, chỉ huy Clemson Murn (Chukwudi Iwuji) - đồng nghiệp của Amanda, Emilia Harcourt (Jennifer Holland) và John Economous (Steve Agee) - hai nhân viên của Waller đang bị kỷ luật sau vụ "đảo chính" bà trong The Suicide Squad, Leota Adebayo (Danielle Brooks) - con gái Waller. Bên cạnh năm thành viên chính thức, nhóm còn có Vigilante (Freddie Stroma), tên thật Adrian Chase. Anh phát cuồng Peacemaker, tự coi mình là bạn thân nhất của Chris. Trong một lần theo dõi thần tượng, Adrian ra tay giúp đỡ Chris, song vô tình bị cuốn vào nhiệm vụ.

Sáu thành viên trong biệt đội. Từ trái qua: Emilia Harcourt, John Economous, Clemson Murn, Peacemaker, Leota Adebayo, Vigilante.

Tâm lý nhân vật Peacemaker được khai thác tối đa. Cha của Chris huấn luyện anh thành sát nhân từ lúc còn nhỏ. Khi vào tù, Chris phục vụ những nhiệm vụ tuyệt mật cho chính phủ Mỹ để được thả tự do. Anh tin bạo lực là cách giải quyết tốt nhất để đạt được hòa bình.

Nhưng bên cạnh tính cách quái dị, James Dunn tái hiện Peacemaker với nội tâm trẻ con trong hình hài người trưởng thành. Ngoại trừ Vigilante, Chris không được nhóm coi trọng. Trong mắt họ, anh là kẻ không có siêu năng lực, kiến thức kém cỏi, khoe mẽ, không giống với các anh hùng. Khi Murn ra lệnh bắn trẻ em, anh rung tay, toát mồ hôi, không thể bóp cò, trái ngược với lời Chris tự giới thiệu: "Tôi trân trọng hòa bình bằng bất cứ giá nào, cho dù có phải giết đàn ông, phụ nữ hay trẻ em để có được nó".

Lúc cả nhóm lần đầu đi ăn tối, họ đã chế nhạo trang phục anh mặc trên người. Đối với Chris, bộ quần áo màu mè khi đi làm nhiệm vụ là cách để cư dân Evergreen nhìn nhận anh là một anh hùng. Giải thích với tờ Polygon, James Gunn nói Chris mong muốn mọi người yêu quý mình nhưng cách thể hiện lại làm cho mọi người nghĩ anh là kẻ kỳ quặc.

Đô vật chuyên nghiệp John Cena biến vai phản diện trở nên hài hước và có chiều sâu. Sau vai diễn Jakob Toretto mờ nhạt ở Fast & Furious 9 (2021), Cena tái xuất với vai trò diễn viên chính và đồng sản xuất Peacemaker. Đảm nhận nhân vật tính cách bộc trực, anh cho thấy sự nghiêm túc ở các phân đoạn cần sự tiết chế.

Chia sẻ với tạp chí SFX, Cena bị lôi cuốn bởi câu chuyện xuất thân của nhân vật chính, tạo tiền đề cho một vai diễn mang tính châm biếm. Việc hiểu được những chi tiết gia đình của Peacemaker đã ảnh hưởng đến quyết định tham gia dự án của anh. Tác phẩm đào sâu nguồn gốc của Chris, hé lộ nguyên nhân anh trở thành gã ác nhân. Auggie Smith, người đào tạo con trai, là một kẻ phân biệt chủng tộc, sống khép kín.

Từ vết thương trong quá khứ, bị chi phối bởi những lời chì chiết của cha, Chris dần đánh mất bản thân. Sống trong gia đình không có bóng dáng mẹ, anh cũng chẳng nhận được tình yêu thương, sớm trở thành gã thanh niên lỗ mãng chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nhưng càng về cuối phim, Peacemaker cho thấy anh có tính cách tốt đẹp hơn mọi người nghĩ.

Tạo hình của John Cena trong loạt phim.

Âm nhạc là điểm cộng lớn của tác phẩm, góp phần dẫn dắt cảm xúc người xem. Mở đầu mỗi tập phim là phân đoạn dàn diễn viên với gương mặt không biểu cảm, nhảy theo vũ đạo người máy trên nền nhạc Do Ya Wanna Taste It của Wig Wam. Lý giải cho màn vũ đạo với tờ Rolling Stone, James Gunn cho biết anh muốn khán giả thay đổi thói quen bỏ qua phần giới thiệu trên các nền tảng trực tuyến. Đồng thời, anh nhấn mạnh Peacemaker khác hoàn toàn so với các series siêu anh hùng truyền thống.

Các bài hát được tuyển chọn phù hợp với mạch cảm xúc của bộ phim, từ đoạn intro mở đầu cho đến các bản rock ‘n' roll bắt tai, đề cập đến văn hóa đại chúng Mỹ, cho phép khán giả kết nối với các nhân vật. Trang HITC nhận định, yếu tố âm nhạc trong tác phẩm được các nhà phê bình khen ngợi, cùng với việc Peacemaker giữ bản chất và cá tính của các nhân vật trong The Suicide Squad, góp phần làm phim của James Gunn trở nên độc đáo.

Mùa đầu tiên được các nhà phê bình trên trang Metacritic đánh giá cao, nhưng không tránh khỏi bị so sánh giữa bản truyền hình với tác phẩm điện ảnh trước đó. Phim có quá nhiều lời thoại thô lỗ không cần thiết. Kịch bản không tạo được sự nổi bật của những thành viên còn lại trong biệt đội, họ chỉ có tác dụng làm nền cho nhân vật chính.

Đúng một ngày trước khi tập cuối phát sóng, Warner Bros. Pictures xác nhận series sẽ có mùa thứ hai. James Gunn tiếp tục phụ trách khâu kịch bản và đạo diễn các tập phim sắp tới.

Quế Chi (ảnh, video: HBO Max)