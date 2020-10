'James Bond' Sean Connery qua đời

Tài tử Sean Connery, người đầu tiên đóng điệp viên 007, qua đời ở tuổi 90.

Ngày 31/10, BBC xác nhận nam diễn viên qua đời. Tài tử Scotland là người đầu tiên đóng nhân vật điệp viên 007 trên màn ảnh, từ năm 1962 đến 1983. Mới đây, ông được người hâm mộ bầu là "James Bond được yêu thích nhất mọi thời", theo Telegraph.

Sean Connery nổi tiếng với vai điệp viên 007. Ảnh: Everett Collection.

Sean Connery sinh năm 1930, nổi danh sau loạt phim James Bond. Ông đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh lớn như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTA... Tờ The Sunday Herald từng vinh danh ông là "người Scotland vĩ đại nhất". Ông cũng đoạt danh hiệu "đàn ông quyến rũ nhất" năm 1989 của tạp chí People.

Theo Variety, sao James Bond, Connery tiếp tục thành công với nhiều vai đa dạng và phức tạp hơn như trong The Wind and the Lion, The Man Who Would Be King hay Indiana Jones and the Last Crusade... Năm 1988, ông đoạt giải Oscar và Quả Cầu Vàng hạng mục nam phụ nhờ phim The Untouchables.

Sean Connery trong một cảnh phim 'Dr. No' Sean Connery lần đầu đóng James Bond trong phim "Dr. No" (năm 1962). Video: United Artists.

Đạt Phan (theo BBC, Variety)