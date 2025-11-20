Dàn sao sang Thái ủng hộ Hương Giang thi Miss Universe

Chi Pu, Diệp Lâm Anh, Erik mang theo băng rôn, đến Thái Lan cổ vũ Hương Giang thi chung kết Miss Universe 2025.

Chiều 20/11, ca sĩ Chi Pu, nam vương Phạm Tuấn Ngọc đáp chuyến bay tới Bangkok để chuẩn bị xem Hương Giang thi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ, diễn ra vào sáng hôm sau. Tuấn Ngọc cho biết bận công việc nên lên đường trễ hơn so với một số bạn bè. Gần đây, cả ba thân thiết khi cùng tham gia show thực tế Hàng xóm mới.

Chi Pu, Tuấn Ngọc chúc Hương Giang bình tĩnh để có kết quả tốt nhất tại vòng thi cuối.

Hai ngày qua, ca sĩ Erik, Diệp Lâm Anh, Á hậu Mai Ngô, Hoa hậu chuyển giới Hà Tâm Như, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn, cặp nhà sáng tạo nội dung Ninh Anh Bùi - Nguyễn Tùng Dương và loạt TikToker đình đám như Long Chun, Việt Phương Thoa, Viên Viên, Call Me Duy, Bé 7, Dương Quốc Mỹ, Thầy Beo U40 cũng có mặt ở Thái Lan để cổ vũ tinh thần cho Hương Giang. Ca sĩ Hòa Minzy chi 264 triệu đồng để tặng Hương Giang 50.000 điểm ở một hạng mục bình chọn vào giai đoạn nước rút.

Màn catwalk với đầm dạ hội của Hương Giang tại bán kết Miss Universe Hương Giang diễn đầm dạ hội "giọt sương" tại bán kết. Video: FPT Play

Xem vòng thi trang phục dân tộc, bán kết tối 19/11, họ khuấy động không khí với cờ, hoa, kèn, trống. Bố mẹ và một số người thân của hoa hậu cũng có mặt.

Các nhà sáng tạo nội dung đình đám cổ vũ Hương Giang tại bán kết. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Mọi người đã tiếp thêm niềm tin để tôi bước tiếp, quên hết mọi áp lực lẫn mệt mỏi. Chặng đường tại cuộc thi sắp kết thúc nhưng tình yêu mà tôi nhận được sẽ còn mãi", Hương Giang nói.

Fan khuấy động không khí cổ vũ Hương Giang tại Miss Universe Hương Giang đón nhận tình cảm của khán giả trước đêm thi bán kết.

Khuya 17/11, Hương Giang về khách sạn sau một ngày tập luyện. Tại sảnh địa điểm lưu trú dành cho thí sinh, nhiều fan đứng đợi để gặp gỡ, tặng quà cho cô. Khi cầm lá cờ, đội nón lá tạo dáng trước ống kính truyền thông quốc tế, người đẹp chuyển giới nói xúc động xen lẫn tự hào.

Fan tạo không khí sôi động khi cổ vũ Hương Giang.

Ông Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam - có mặt cùng fan để tiếp thêm động lực cho người đẹp trước đêm thi quan trọng. "Theo dõi Hương Giang hơn hai tuần qua tại cuộc thi, tôi yên tâm và có phần tự hào về các màn thể hiện. Tôi kỳ vọng Hương Giang đi sâu, để hai tiếng Việt Nam vang lên nhiều lần nhất trên sân khấu", ông nói.

Khán giả khắp nơi gửi lời cổ vũ tới Hương Giang Khán giả khắp nơi gửi lời cổ vũ Hương Giang.

Ba tuần qua, Hương Giang khiến truyền thông trong nước, quốc tế chú ý bởi là thí sinh chuyển giới duy nhất tại mùa thi. Cô đến Thái Lan vào cuối tháng 10, nhanh chóng nhập cuộc. Trong bảng xếp hạng gần nhất của Missosology, các chuyên gia nhan sắc xếp Hương Giang ở vị trí thứ 18. Trước chung kết, Hương Giang vào top 3 hạng mục Beyond the Crown (Dự án xã hội ý nghĩa).

Mùa thi thứ 74 mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện, bắt đầu vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, ồn ào về khâu tổ chức, mâu thuẫn nội bộ lãnh đạo của Miss Universe Organization (MUO) khiến cuộc thi bị khán giả nhận xét thiếu chuyên nghiệp. Nhiều thí sinh rút lui do sức khỏe không tốt hoặc lý do cá nhân. Hiện có 120 người đẹp tiếp tục chặng đường chinh phục vương miện. Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào chung kết, sáng 21/11, phát độc quyền trên FPT Play.

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng.

Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.

Tân Cao

Ảnh, video: Êkíp nhân vật cung cấp