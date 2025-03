Dàn sao 'Interstellar' sau hơn 10 năm

Nhân vật Murph - con gái của Cooper - được giới thiệu qua ba giai đoạn: Lúc nhỏ, trưởng thành đến khi về già. Khi phim bắt đầu, Murph là cô bé thông minh với niềm đam mê khám phá và sự tò mò về thế giới giống cha mình. Mối quan hệ giữa hai cha con khăng khít nhưng rạn nứt khi Cooper tham gia sứ mệnh không gian.

Mackenzie Foy 25 tuổi, thủ vai Murph lúc nhỏ. Cô còn gây "sốt" khi vào vai Renesmee Cullen, con gái của Edward và Bella, trong The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1. Ngoài ra, cô xuất hiện trong các phim nổi tiếng như The Conjuring, The Little Prince và The Nutcracker and the Four Realms.

Vài năm qua, cô ít xuất hiện trên màn ảnh, tập trung đam mê chăm sóc và đua ngựa. Theo Deadline tháng 12/2024, cô sẽ đóng chính phim viễn Tây The Isolate Thief cùng tài tử Sean Bean, hiện dự án trong giai đoạn sản xuất. Foy cho biết cô muốn làm thêm nhiều nghề trong ngành, như đạo diễn phim. Ảnh: Warner Bros./Instagram Mackenzie Foy