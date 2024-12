Christopher Nolan làm phim về trường ca 'Odyssey'

Christopher Nolan chỉ đạo dự án "The Odyssey" lấy cảm hứng từ trường ca của Homer, quy tụ dàn sao Hollywood.

Theo thông tin từ hãng Universal Pictures hôm 23/12, dự án mới của Nolan kết hợp thể loại hành động và thần thoại, ghi hình bằng công nghệ phim IMAX hoàn toàn mới. Nội dung về người anh hùng Odysseus mất 10 năm trở về nhà sau cuộc chiến thành Troy. Nhân vật chạm trán với các vị thần, quái vật, trải qua nhiều thử thách để đoàn tụ vợ và giành lại vương quốc.

Christopher Nolan nhận hai tượng vàng Oscar 2024 hạng mục Đạo diễn xuất sắc và Phim hay nhất cho "Oppenheimer". Ảnh: The Academy

Dàn sao sẽ tham gia dự án gồm Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson và Charlize Theron. Tác phẩm dự kiến sản xuất vào nửa đầu năm 2025. Nolan sẽ viết kịch bản, sản xuất cùng vợ - doanh nhân Emma Thomas.

Trường ca Odyssey của Hy Lạp được coi là kiệt tác trong nền văn học thế giới dù rất khó để xác minh và đưa ra thông tin chính xác về hoàn cảnh, xuất xứ. Tác phẩm được cho là của tác giả Homer - sống vào đầu thế kỷ thứ VIII trước Công nguyên. Ông là nhà văn, người hát rong chuyên kể những truyền thuyết thời Hy Lạp cổ. Hai tác phẩm của ông là Iliad và Odyssey được ghi chép lại chính thức vào thế kỷ thứ VI trước Công nguyên theo lệnh của bạo chúa Athena lúc bấy giờ là Peisistratos.

Tác phẩm dài 12.110 câu, chia thành 24 khúc, mỗi khúc có độ dài ngắn khác nhau. Khúc 6 ngắn nhất có 331 câu thơ, khúc 4 dài nhất với 847 câu thơ. Odyssey gồm hai câu chuyện chính: Quá trình Odysseus lấy lại vương quốc và người vợ Penelope thủy chung trải qua năm tháng hãi hùng vẫn kiên nhẫn chờ chồng.

Odyssey và Iliad của Homer tạo nên nền tảng giáo dục cho xã hội Địa Trung Hải cổ đại, được những nhà nhân văn học phương Tây tiếp thu, từ đó đóng vai trò quan trọng trong văn học. Bài thơ đứng đầu danh sách bình chọn của các chuyên gia, do BBC Culture thực hiện, tìm ra tác phẩm có sức sống bền vững nhất. Các nhà phê bình văn học phương Tây coi Odyssey là tác phẩm cổ điển vượt thời gian, được độc giả đọc nhiều nhất.

Bìa cuốn "Odyssey" năm 2018, sách 688 trang, do dịch giả Đỗ Khánh Hoan chuyển ngữ. Ảnh: Omega+

Bản trường ca từng được chuyển thể lên màn ảnh nhiều lần, như bộ phim câm L'Odissea (1911) của Giuseppe de Liguoro, Ulysses (1954) của đạo diễn Mario Camerini, O Brother, Where Art Thou? (2000) do anh em nhà Coen đạo diễn, The Return (2024) lấy cảm hứng từ phần cuối của bài thơ.

Christopher Nolan, 54 tuổi, là đạo diễn Mỹ gốc Anh, làm phim từ năm 1998 và gây tiếng vang với Memento (2000). Trong sự nghiệp, Nolan nhận hàng loạt giải thưởng danh giá, được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2015, 2019. Hôm 18/12, vợ chồng đạo diễn được Vua Charles III phong tước hiệp sĩ vì có nhiều đóng góp cho điện ảnh.

Trailer 'Oppenheimer' Trailer "Oppenheimer" (2023) do Christopher Nolan đạo diễn, tác phẩm thu về 958 triệu USD toàn cầu. Video: Universal Pictures Vietnam

Theo Hollywood Reporter, Nolan là một trong số ít nhà làm phim hiện nay có thể thu hút khán giả đến rạp, đồng thời khiến những diễn viên nổi tiếng sẵn sàng tham gia dự án dù có ít đặc quyền, như không mang theo trợ lý hay êkíp chuẩn bị. Trên podcast The Dish hôm 18/12, Tom Holland tiết lộ dù không biết nhiều chi tiết về dự án, anh ký hợp đồng đóng The Odyssey do ngưỡng mộ tài năng của Nolan.

Quế Chi (theo Variety)