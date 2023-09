Dàn sao Hollywood trong phim 'Án mạng ở Venice'

Dương Tử Quỳnh (vai Joyce Renolds)

Minh tinh 61 tuổi vào vai bà đồng Joyce Reynolds, được gọi tới dinh thự của Rowena Drake (Kelly Reilly) vào dịp Halloween để cầu hồn. Joyce Renolds là một trong những điểm nhấn của phim, có câu chuyện khác so với nguyên tác tiểu thuyết gốc. Trong một cuộc phỏng vấn, Dương Tử Quỳnh nói bị kịch bản của Michael Green cuốn hút.

Nghệ sĩ đăng quang Hoa hậu Malaysia năm 1983, sau đó tới Hong Kong tham gia điện ảnh. Dương Tử Quỳnh ghi dấu ấn với các vai hành động, võ thuật trong Câu chuyện cảnh sát 3, Siêu cảnh sát, Hồi ức của một Geisha, Ngọa hổ tàng long. Trong 40 năm sự nghiệp, cô lần đầu giành tượng vàng hạng mục Nữ chính xuất sắc ở Oscar 2023, với phim Everything Everywhere All at Once.

Hôm 30/7, diễn viên đăng ký kết hôn với doanh nhân người Pháp Jean Todt tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: 20th Century Studios