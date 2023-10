Dàn sao 'Friends' ngày ấy - bây giờ

Trailer Friends Reunion

Trailer Friends: The Reunion (The One Where They Get Back Together) phát sóng hồi năm 2021. Chương trình hơn 100 phút không có kịch bản, bắt đầu với phân đoạn sáu diễn viên trở lại trường quay số 24 của hãng Warner Bros. ở Los Angeles, nơi quay mùa hai đến mùa 10. Họ chào hỏi và tham quan những bối cảnh quen thuộc của series như nhà Monica (Courteney Cox đóng), nhà Joey (Matt LeBlanc) hay quán cà phê Central Perk. Video: HBO Max