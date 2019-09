Jennifer Aniston trở lại màn ảnh nhỏ sau 15 năm

Minh tinh Jennifer Aniston lần đầu trở lại đóng chính series truyền hình kể từ loạt phim "F.R.I.E.N.D.S" kết thúc năm 2004.

Ngày 11/9, tập đoàn Apple công bố Jennifer Aniston là sao chính trong series The Morning Show trên dịch vụ truyền hình thuê bao của hãng. Minh tinh đồng thời giữ vai trò sản xuất của bộ phim cùng diễn viên Reese Witherspoon, đóng vai em gái Jill của nhân vật Rachel Green (do Jennifer đóng) trong series F.R.I.E.N.D.S.

Jennifer Aniston, 50 tuổi, trong phim mới. Ảnh: Apple TV+.

Theo People, việc đóng và sản xuất phim truyền hình khiến minh tinh 50 tuổi căng thẳng nhiều tháng qua. "Công việc yêu cầu Jennifer làm việc từ sáng tới khuya. Ban ngày, cô tham gia họp bàn về kịch bản, sản xuất và đóng phim lúc tối khuya. Tuy nhiên, Jennifer thấy vui khi được trở lại với phim truyền hình", nguồn tin cho biết.

The Morning Show xoay quanh bê bối tình dục trong một đài truyền hình, nơi các biên tập nam và nữ bị quấy rối bởi chính đồng nghiệp của họ. Series có sự tham gia của các diễn viên Steve Carell (đóng The Office, Beautiful Boy), Nestor Carbonell (đóng Lost, loạt phim The Dark Night)... Phim dự kiến khởi chiếu trên dịch vụ truyền hình thuê bao Apple TV+ từ tháng 11.

Jennifer Aniston - The Morning Show trailer Trailer "The Morning Show". Video: Apple TV+.

Sau thành công của series F.R.I.E.N.D.S, Jennifer Aniston nhanh chóng trở thành sao hạng tại A Hollywood và chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011)...

Đạt Phan (theo People)