Tài tử 'Friends' qua đời vì đuối nước

MỹTài tử Matthew Perry, vai Chandler Bing trong series "Friends", qua đời ở tuổi 54 vì đuối nước, ngày 28/10.

Theo TMZ, thi thể Matthew Perry được tìm thấy trong bể sục ở một ngôi nhà thuộc khu vực Los Angeles. Cảnh sát không tìm thấy ma túy tại hiện trường, cũng không có dấu hiệu bị sát hại.

Matthew Perry trong chương trình talkshow "Good Morning America" hồi tháng 10/2022. Ảnh: GMA

Matthew Perry sinh ngày 19/8/1969 ở Massachusetts (Mỹ), lớn lên tại Canada. Anh chuyển đến Los Angeles lúc còn là thiếu niên. Sau khi tham gia một số vai khách mời trên truyền hình, anh xuất hiện thường xuyên trong Growing Pains (1985-1992), Boys Will Be Boys (1987-1988) và Sydney (1990).

Tài tử có bước đột phá vào năm 1994 khi đảm nhận nhân vật Chandler Bing trong loạt phim Friends. Chandler là giám đốc điều hành của một công ty chuyên phân tích thống kê. Anh có khiếu hài hước, thường pha trò với bạn bè. Dù được trả lương cao, Chandler thường xuyên phàn nàn về công việc của mình, thậm chí quyết định nghỉ việc trong phần 9. Vai diễn mang về cho Perry đề cử giải Emmy năm 2002.

Matthew Perry trong Friends Matthew Perry trong "Friends". Video: ABC

Tài tử xuất bản cuốn tự truyện Friends, Lovers and the Big Terrible Thing vào năm ngoái. Perry tiết lộ nhiều năm đối mặt các vấn đề nghiện ngập. Trên tạp chí People năm 2013, anh nói đã lạm dụng rượu và vicodin, loại thuốc giảm đau bác sĩ kê cho anh sau một tai nạn môtô nước năm 1997.

Trong quá trình quay Friends, nghệ sĩ cho biết từng phải uống 55 viên giảm đau liều mạnh một ngày. "Tôi không thể ngưng sử dụng chất kích thích. Cuối cùng mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức tôi không thể giấu được và mọi người đều biết", Perry nói.

Một cảnh của Matthew Perry - vai Chandler Bing trong loạt phim "Friends" (1994-2004). Ảnh: NBC

Năm 2013, nghệ sĩ thành lập Perry House, một cơ sở cải thiện sức khỏe tâm lý cho nam giới tại ngôi nhà cũ ở bãi biển Malibu của anh. Tài tử cho biết thường xuyên mắc sai lầm nhưng vui vì Perry House đã giúp đỡ cho những người gặp khó khăn trong cuộc sống, theo People. Năm 2015, diễn viên được trung tâm điều trị Phoenix House tuyên dương cho hoạt động thiện nguyện của mình.

Khi Friends kết thúc vào năm 2004, Perry chật vật ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ. Anh đóng Studio 60 on the Sunset Strip (2006-2007), tham gia vị trí sáng tạo Mr. Sunshine năm 2011, nhưng phim bị hủy sau khi phát sóng chín tập. Từ năm 2015 đến 2017, tài tử đóng chính cùng Thomas Lennon trong The Odd Couple.

Những năm gần đây, sức khỏe tài tử sa sút trầm trọng. Perry từng được nhận vào phim Don't Look Up (2021) nhưng phải xin rút sau khi tim ngừng đập năm phút tại bệnh viện.

Matthew Perry từng hẹn hò nhiều minh tinh như Julia Roberts, Lauren Graham hay Lizzy Caplan nhưng không kết hôn.

Quế Chi (theo TMZ)