Dàn sao đóng 'Wednesday'

Trong phim, Jenna Ortega gây ấn tượng với hình ảnh Wednesday, con gái cả lập dị của gia tộc Addams. Sau khi bị đuổi học vì trả thù những kẻ bắt nạt em trai, cô đến Học viện Nevermore, nơi những học sinh dị biệt rèn luyện. Ở trường mới, cô liên tục vướng vào rắc rối, chứng kiến nhiều cái chết kỳ dị liên tiếp xảy ra. Sang phần hai, Wednesday trở lại vùng đất nhuốm màu gothic, nơi hàng loạt hiểm nguy và kẻ thù mới đang chờ đợi.

Trước khi tham gia Wednesday, diễn viên 23 tuổi được biết đến với vai chính Harley Diaz trong series của Disney Channel Stuck in the Middle (2016-2018), góp mặt trong loạt phim kinh dị The Babysitter: Killer Queen, Scream, Scream VI, X.

Vai diễn trong loạt phim của Netflix giúp Ortega được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của Hollywood, nhận đề cử Emmy 2023, được truyền thông Mỹ đặt biệt danh "Nữ hoàng phim kinh dị", sánh ngang Anya Taylor-Joy. Ở mùa hai, Jenna Ortega còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Ảnh: Netflix/SAG-AFTRA