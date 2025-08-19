Dàn sao đóng 'Wednesday'

Mùa hai Wednesday lên sóng nền tảng Netflix hôm 6/8, đứng đầu bảng xếp hạng phim nói tiếng Anh được xem ở 91 quốc gia và vùng lãnh thổ trong tuần đầu tiên. Tác phẩm vượt 50 triệu lượt xem sau một tuần ra mắt.
Theo Variety, thành công của series không chỉ đến từ sức hút của mùa đầu mà còn ở cách êkíp mở rộng bối cảnh Học viện Nevermore với nhiều nhân vật, xung đột và bí ẩn mới. Nội dung kết hợp không khí ma quái với nhịp kể lôi cuốn, mang nhiều kịch tính. Video: Netflix
Trong phim, Jenna Ortega gây ấn tượng với hình ảnh Wednesday, con gái cả lập dị của gia tộc Addams. Sau khi bị đuổi học vì trả thù những kẻ bắt nạt em trai, cô đến Học viện Nevermore, nơi những học sinh dị biệt rèn luyện. Ở trường mới, cô liên tục vướng vào rắc rối, chứng kiến nhiều cái chết kỳ dị liên tiếp xảy ra. Sang phần hai, Wednesday trở lại vùng đất nhuốm màu gothic, nơi hàng loạt hiểm nguy và kẻ thù mới đang chờ đợi.
Trước khi tham gia Wednesday, diễn viên 23 tuổi được biết đến với vai chính Harley Diaz trong series của Disney Channel Stuck in the Middle (2016-2018), góp mặt trong loạt phim kinh dị The Babysitter: Killer Queen, Scream, Scream VI, X.
Vai diễn trong loạt phim của Netflix giúp Ortega được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của Hollywood, nhận đề cử Emmy 2023, được truyền thông Mỹ đặt biệt danh "Nữ hoàng phim kinh dị", sánh ngang Anya Taylor-Joy. Ở mùa hai, Jenna Ortega còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Ảnh: Netflix/SAG-AFTRA
Morticia - mẹ của Wednesday - do Catherine Zeta-Jones thủ vai, có vẻ đẹp ma mị, đồng thời là nguyên nhân khiến cô con gái nhiều lần rơi vào tình huống khó xử. Trong phần hai, mối quan hệ ấy trở nên phức tạp khi Morticia nhận được lời mời trở thành chủ tịch ủy ban gây quỹ của trường, can thiệp vào đời sống của con, khiến cô bé khó chịu.
Trước khi đến với vai diễn Morticia, Zeta-Jones từng giành giải Oscar với vai Velma Kelly trong Chicago. Cô cũng ghi dấu trong nhiều bộ phim ăn khách như The Mask of Zorro, Traffic và Ocean's Twelve. Đầu những năm 2000, Catherine Zeta-Jones là một trong những diễn viên được trả thù lao cao nhất Hollywood, với hơn sáu triệu USD mỗi phim.
Năm 1998, Catherine Zeta-Jones gặp Michael Douglas tại một Liên hoan phim ở Pháp. Họ bí mật hẹn hò, kết hôn năm 2000. Minh tinh 56 tuổi, hiện có hai con. Ảnh: Netflix
Gomez Addams (Luis Guzmán thủ vai) là người cha hết mực yêu thương Wednesday. Ông và Morticia từng gặp và yêu nhau từ thuở còn là học sinh ở Nevermore. Trong phim, ông mang đến nhiều tình huống hài hước khi luôn thể hiện tình cảm với vợ con qua cử chỉ, hành động.
Luis Guzmán, 59 tuổi, sinh tại Puerto Rico, lớn lên ở khu Lower East Side, New York. Trước khi đến với diễn xuất, ông từng làm nhân viên xã hội và tham gia diễn xuất trong các vở kịch cộng đồng. Guzmán gắn bó màn ảnh qua hàng loạt vai phụ trong những bộ phim tội phạm thập niên 1990. Ông từng giành giải SAG nhờ vai diễn trong Traffic (2000). Ảnh: Netflix
Isaac Ordonez trở lại với vai Pugsley, em trai Wednesday, được xem như "trái tim" của gia đình Addams. Nếu Wednesday luôn lạnh lùng, Pugsley là người khơi dậy bản năng che chở của cô chị. Sang phần hai, Pugsley trở thành học sinh tại Học viện Nevermore, có năng lực siêu nhiên nhưng gặp khó khăn trong việc hòa nhập.
Trước khi đến với Wednesday, diễn viên 16 tuổi từng góp mặt trong MV Must've Been của nhóm Chromeo. Cậu là gương mặt trẻ đang được chú ý tại Hollywood, bắt đầu sự nghiệp với các quảng cáo và vai nhỏ trong một số phim ngắn. Ordonez yêu thể thao, nhất là đá bóng và leo núi. Ảnh: Netflix
Emma Myers tiếp tục hóa thân Enid Sinclair, cô bạn người sói cùng phòng Wednesday có tính cách mơ mộng, ngọt ngào. Ở phần hai, Enid dần trưởng thành trên chặng đường tìm kiếm dấu ấn cá nhân, kết thêm bạn mới và khai mở siêu năng lực.
Diễn viên 23 tuổi, được biết đến với loạt phim bí ẩn A Good Girl's Guide to Murder và bộ phim hài Family Switch. Cô đóng phim từ năm tám tuổi với series The Glades, sau đó xuất hiện trong Southern Gospel, A Taste of Christmas, Girl in the Basement. Hồi tháng 4, Myers góp mặt trong A Minecraft Movie, phim chuyển thể từ trò chơi ăn khách cùng tên. Ảnh: Netflix/Filmweb
Hunter Doohan đóng vai Tyler Galpin, chàng trai người bình thường nhưng mang bí mật đen tối. Sau khi biến thành quỷ Hyde ở phần một, cậu bị đưa đến Viện Tâm thần Willow Hill để giám sát. Trong tập bốn mùa hai, Tyler khiến nữ chính trọng thương, góp phần mở ra nhiều tình tiết mới.
Ngoài Wednesday, diễn viên Mỹ Hunter Doohan được biết đến qua loạt phim siêu anh hùng Daredevil: Born Again và series pháp lý Your Honor. Ngoài diễn xuất, anh tham gia viết kịch bản và đạo diễn một số phim ngắn độc lập. Doohan hiện 31 tuổi, sống kín tiếng. Anh công khai là người đồng tính và kết hôn với nhà sản xuất Fielder Jewett vào năm 2022. Ảnh: Netflix/Filmweb
Georgie Farmer tiếp tục đảm nhận vai Ajax Petropolus, có mái tóc bằng rắn và ánh mắt có thể biến người khác thành đá. Trong phần một, Ajax chinh phục được trái tim Enid bằng sự chân thành, nhưng sau mùa hè xa cách, mối quan hệ của cả hai lung lay.
Diễn viên 23 tuổi, bắt đầu diễn xuất từ nhỏ, tham gia các lớp kịch nghệ và sân khấu tại London (Anh). Trước Wednesday, Georgie Farmer góp mặt trong bộ phim bí ẩn dành cho thiếu niên Evermoore, các dự án truyền hình như Treadstone hay Doctors. Ảnh: Netflix
Joy Sunday vào vai Bianca Barclay - nàng tiên cá (siren) có khả năng thao túng người khác. Ở mùa đầu, Bianca xem Wednesday là đối thủ, nhưng sang phần hai, cả hai dần tìm thấy tiếng nói chung, mở ra khả năng liên minh.
Diễn viên 30 tuổi, là người Mỹ gốc Nigeria. Cô theo học ngành Điện ảnh tại Đại học Nam California (USC), vừa học vừa tham gia sản xuất phim ngắn và thử sức ở nhiều vai diễn nhỏ. Sunday từng gây chú ý với các vai trong Bad Hair (2020), The Beta Test (2021) trước khi nổi tiếng toàn cầu nhờ series Wednesday. Ngoài diễn xuất, cô làm đạo diễn và sản xuất phim ngắn độc lập. Ảnh: Netflix
Moosa Mostafa đảm nhận vai Eugene Ottinger, cậu học sinh có niềm đam mê dành cho ong và các loài côn trùng. Tình bạn với Wednesday đã kéo Eugene vào những bí ẩn của học viện, giúp cậu dần được bạn bè đón nhận và trân trọng. Sang phần hai, Eugene trở nên gần gũi hơn với gia đình Addams khi chuyển thành bạn cùng phòng của Pugsley.
Moosa Mostafa, 17 tuổi, sinh tại Anh, từng đảm nhận vai chính trong series khoa học viễn tưởng The Last Bus. Ảnh: Netflix
Steve Buscemi góp mặt với vai Hiệu trưởng Dort, mang sự cực đoan và khó đoán. Trong bốn tập cuối mùa hai, nhân vật sẽ tạo ra những biến chuyển lớn tại Nevermore, đẩy ngôi trường vào vòng xoáy mâu thuẫn và thử thách.
Tài tử Steve Buscemi, 68 tuổi, vốn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Mỹ. Ông từng đoạt giải Emmy, gây chú ý qua loạt phim Boardwalk Empire, The Sopranos, Reservoir Dogs của Quentin Tarantino.
Buscemi kết hôn với Jo Andres vào năm 1987. Bà Andres qua đời tháng 2019. Họ có một con trai tên là Lucian, 35 tuổi. Ảnh: Netflix/GMA
Gwendoline Christie trở lại với vai Larissa Weems, cựu hiệu trưởng Nevermore từng bị Marilyn Thornhill sát hại ở cuối phần một. Trong mùa mới, Weems xuất hiện dưới hình hài "người dẫn đường tinh thần", đồng hành nữ chính chiến đấu cái ác.
Christie là diễn viên người Anh, nổi tiếng toàn cầu với vai Brienne of Tarth trong Game of Thrones. Cô hiện 47 tuổi, cao 1,91 m. Cô cũng tham gia Star Wars, The Hunger Games, gần đây là vai Lucifer trong The Sandman. Diễn viên hẹn hò nhà thiết kế thời trang người Anh Giles Deacon từ năm 2014 đến nay. Ảnh: Netflix/BAFTA
Evie Templeton đảm nhận vai Agnes DeMille, nữ sinh ngưỡng mộ Wednesday. Với Agnes, Wednesday là người hùng khi cứu ngôi trường khỏi Joseph Crackstone trong mùa trước.
Nhân vật Agnes là vai diễn lớn nhất trong sự nghiệp của Evie Templeton từ trước đến nay. Cô hiện 17 tuổi, sinh ra ở Anh, Evie Templeton là nữ diễn viên trẻ người Anh, sinh ra và lớn lên tại London, từng góp mặt trong series Life After Life và Criminal Record. Ảnh: Netflix/Teen Vogue
Quế Chi