'A Minecraft Movie' gây tiếc nuối với kịch bản mỏng

Phim chuyển thể trò chơi kinh điển về sinh tồn "Minecraft" có nhiều tình tiết gây cười nhưng nội dung nhạt.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'A Minecraft Movie' Trailer "A Minecraft Movie" (tên tiếng Việt là "Một bộ phim Minecraft"), công chiếu trong nước ngày 4/4. Theo Box Office Vietnam, phim hiện thu hơn 13,5 tỷ đồng. Video: Warner Bros. Pictures Vietnam

Dự án do Jared Hess đạo diễn, xoay quanh bốn người có tính cách khác nhau: Garrett Garrison (Jason Momoa đóng), Natalie (Emma Myers), Henry (Sebastian Hansen) và Dawn (Danielle Brooks), vô tình vượt qua cánh cổng bí ẩn đến thế giới Minecraft. Khi đến nơi, họ gặp thợ mỏ Steve (Jack Black) và cùng trải qua nhiều khó khăn để về nhà.

Theo giới chuyên môn, dù nỗ lực tái hiện trò chơi, điểm trừ lớn nhất nằm ở phần nội dung. Kịch bản ít kịch tính, các tình huống được xử lý ngắn gọn để phù hợp nhiều đối tượng khán giả, nhất là trẻ em. Tiết tấu phim thay đổi liên tục, khiến người xem khó nắm bắt, dẫn đến tổng thể rời rạc.

Tác phẩm có cốt truyện đơn giản về hành trình nhóm bạn chiến đấu với kẻ xấu, quay về cuộc sống ban đầu. Biên kịch không đào sâu một nhân vật cố định mà đề cao tinh thần đồng đội, đoàn kết giải quyết vấn đề. Do quá tập trung vào hướng triển khai này, thông điệp về sự sáng tạo - vốn là yếu tố cốt lõi của game - bị giản lược, không đọng lại dấu ấn.

Theo ScreenRant, các nhân vật được xây dựng thiếu chiều sâu cảm xúc. Do không chú trọng mô tả các mối quan hệ, một số tình huống cảm động trở nên nhạt nhòa, gượng ép. Câu chuyện của Phó hiệu trưởng Marlene (Jennifer Coolidge thủ vai) hoàn toàn không liên quan đến mạch phim, gây xao nhãng cho người xem.

Giới phê bình chê phim. Variety nhận xét phần lớn tình tiết không thực sự quan trọng, dự án chỉ dừng ở mức an toàn, thiếu đột phá. Guardian cho rằng vì không có cốt truyện cố định, kịch bản mang cảm giác chắp vá. Môtíp tìm kiếm cổ vật trên bối cảnh núi rừng gợi nhớ phim Jumanji: Welcome to the Jungle (2017).

Đạo diễn Jared Hess nói về quá trình thực hiện phim 'A Minecraft Movie' Đạo diễn Jared Hess nói về quá trình thực hiện phim "A Minecraft Movie". Video: Quế Chi

Ngược lại, tác phẩm được lòng khán giả, nhận điểm 88% từ người dùng trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes. Nhiều người bình luận: "Các con của tôi đều thích bộ phim", "Tác phẩm vui nhộn, có tính giải trí cao. Đây là một trong những phim hay nhất năm".

Nhiều người khen phần hình ảnh bám sát nguyên tác. Đội ngũ chú trọng khâu thiết kế sản xuất, tái hiện bối cảnh với những khối lập phương đặc trưng bằng đồ họa 3D. Đội ngũ sáng tạo hàng chục cây cổ thụ, các công cụ, kiếm, bàn ghế. Nhiều sinh vật có vẻ ngoài ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Màn thể hiện của các diễn viên cũng là điểm sáng, mang nhiều khoảnh khắc hài hước. Jack Black trong vai Steve tạo sự gần gũi với biểu cảm tự nhiên. Jason Momoa vốn quen thuộc với hình ảnh mạnh mẽ, gây bất ngờ khi hóa thân cựu nhà vô địch game thùng có phần ngốc nghếch, đáng thương. Tương tác giữa hai tài tử làm nên những tình huống dở khóc dở cười. Sebastian Hansen, Emma Myers và Danielle Brooks tròn vai, bổ sung màu sắc cho bộ phim.

Một số diễn viên trong phim, từ trái qua: Jack Black, Jason Momoa và Sebastian Hansen. Ảnh: Warner Bros. Pictures

Theo Box Office Mojo, dự án hiện thu hơn 323 triệu USD toàn cầu, nhiều khả năng trở thành một trong những phim có doanh thu cao nhất năm. Trang ScreenRant chỉ ra sức hút đến từ chiến lược tiếp thị của hãng Warner Bros. và hiệu ứng truyền miệng từ người xem. Công ty hợp tác 45 thương hiệu lớn như McDonald's, Doritos, Oreo và Poppi Soda, tạo nên sản phẩm hướng đến trẻ em và gia đình. Theo Forbes, nhờ lợi thế lượng người hâm mộ từ trò chơi, tác phẩm có thể thu hút thêm khán giả mới, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

Minecraft ra mắt năm 2009, là trò chơi điện tử bán chạy nhất mọi thời với hơn 300 triệu bản được bán ra. Game thuộc thể loại sinh tồn, thế giới mở, không có cốt truyện cụ thể. Người dùng có thể tạo vật phẩm, xây dựng công trình, chiến đấu quái vật, kết bạn với động vật trong thế giới 3D.

Trung bình mỗi tháng khoảng 112 triệu người dùng thường xuyên, cao gấp nhiều lần so với PUBG (ba triệu người), Fornite có hai triệu người, theo thống kê năm 2019. Dù không được quảng bá rầm rộ, Minecraft có cộng đồng người chơi đông đảo tại Việt Nam.

Quế Chi