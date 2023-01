Vẻ ngọt ngào của nữ phụ phim 'Wednesday'

Emma Myers sinh năm 2002, đóng phim từ năm tám tuổi, với series "The Glades". Sau đó, cô xuất hiện trong các phim "Southern Gospel" (2020), "A Taste of Christmas" (2020) và "Girl in the Basement" (2021). Sau "Wednesday", cô sẽ đóng chính trong phim hài "Family Leave" của Netflix cùng Jennifer Garner và Ed Helms.