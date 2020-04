Dàn người tình màn ảnh của Lee Min Ho

Lee Min Ho từng vướng tin đồn phim giả tình thật với Park Min Young, đóng cảnh thân mật với đàn chị Son Ye Jin, Kim Hee Sun.

Lee Min Ho - sinh năm 1987 - hiện gây chú ý với vai diễn hoàng đế Lee Gon trong Quân vương bất diệt. Lee Gon xuyên không sang thế giới hiện đại, gặp và nảy sinh tình cảm với nhân vật do Kim Go Eun đóng. Trước đó, tài tử sinh năm 1987 nên duyên màn ảnh với nhiều sao nữ trong Vườn sao băng, Thợ săn thành phố, Người thừa kế...

Kim Go Eun

Trong Quân vương bất diệt, Kim Go Eun hóa thân Jung Tae Eul - thám tử cá tính, dũng cảm ở thế giới hiện đại. Ngay từ khi công khai dự án phim, trên các diễn đàn châu Á, khán giả chia hai luồng ý kiến về màn kết hợp của cô cùng Lee Min Ho. Một nửa chê cô kém sắc, không tương xứng với đàn anh, số khác khen cả hai đẹp đôi, dự đoán có nhiều tương tác tình cảm thú vị.

Phim của Lee Min Ho hút khán giả Trích đoạn quân vương Lee Gon (Lee Min Ho) gặp Jung Tae Eul (Kim Go Eun). Video: Phimhan, SBS.

Kim Go Eun sinh tại Seoul (Hàn Quốc), từng sống 10 năm ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Cô đoạt chín giải lớn nhờ phim Nàng thơ, trong đó có "Diễn viên xuất sắc" tại Chuông vàng lần 49 và "Diễn viên mới xuất sắc" Rồng Xanh lần 22. Các phim Monster (Quái vật), Memories of the Sword (Kiếm ký), Coin Locker Girl (Phố người Hoa), Goblin (Yêu tinh)... do cô đóng chính đều được giới chuyên môn đánh giá cao.

Jeon Ji Hyun

Năm 2016, trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, Lee Min Ho nên duyên màn ảnh với đàn chị Jeon Ji Hyun trong Huyền thoại biển xanh. Tài tử hóa thân Heo Yoon Jae - kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Anh tình cờ gặp nàng tiên cá Shim Cheong (Jeon Ji Hyun) và bước vào mối tình lãng mạn nhưng nhiều bi kịch.

Jeon Ji Hyun và Lee Min Ho trong 'Huyền thoại biển xanh' Cảnh hôn của Lee Min Ho và Jeon Ji Hyun trong "Huyền thoại biển xanh". Video: SBS.

Jeon Ji Hyun là một trong những diễn viên cá tính, xinh đẹp và thành công nhất màn ảnh Hàn. Cô gây tiếng vang với loạt phim: Cô nàng ngổ ngáo, Hoa cúc dại, Vì sao đưa anh tới, Đội quân siêu trộm, Ám sát... Cô kết hôn với Choi Jun Hyuk - con trai một gia đình giàu có - hồi tháng 4/2012. Vợ chồng diễn viên có hai con trai và sở hữu khối tài sản kếch xù.

Park Shin Hye

Lee Min Ho đóng Kim Tan, có chuyện tình học sinh với Cha Eun Sang (Park Shin Hye) trong Người thừa kế năm 2013. Cả hai cảm mến nhau nhưng bị chia tách vì khoảng cách giàu nghèo. Kim Tan vượt qua sự cấm cản của bố, quyết tâm theo đuổi tình yêu. Tác phẩm gây sốt suốt thời gian công chiếu, giúp đôi diễn viên chính đoạt nhiều giải thưởng lớn, trong đó có "Cặp tình nhân đẹp nhất" tại SBS Drama Awards.

Park Shin Hye - Lee Min Ho trong 'Người thừa kế' Cảnh hôn của Lee Min Ho và Park Shin Hye trong "Người thừa kế". Video: SBS.

Park Shin Hye sinh năm 1990, tham gia nhiều tác phẩm ăn khách như Nấc thang lên thiên đường, Cô nàng đẹp trai, Người thừa kế, Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, Pinocchio... Người đẹp cũng vướng nhiều tin đồn hẹn hò bạn diễn như Jang Geun Suk, Jung Yong Hwa, Lee Jong Suk... Đầu năm 2018, cô công khai tình cảm với diễn viên Choi Tae Joon.

Park Min Young

Lee Min Ho vào vai gián điệp kiêm sát thủ (biệt danh "thợ săn thành phố") dưới vỏ bọc tiến sĩ M.I.T - Lee Yoon Sung - trong phim City Hunter năm 2011. Trong quá trình thực hiện kế hoạch trả thù, anh gặp và nảy sinh tình cảm với Kim Na Na (Park Min Young) - nữ cảnh vệ Nhà Xanh. Sau khi phim đóng máy, cặp sao công khai hẹn hò nhưng nhanh chóng chia tay sau bốn tháng vì không có thời gian dành cho nhau.

Park Min Young trong phim 'Thợ săn thành phố' Lee Min Ho băng bó vết thương cho Park Min Young trong "City Hunter". Video: SBS.

Park Min Young sinh năm 1986, làm người mẫu quảng cáo từ năm 2005. Cô góp mặt trong nhiều phim ăn khách như Gia đình là số một (phần một), Chuyện tình Sungkyunkwan, Bảy ngày làm vương hậu, Thư ký Kim...

Kim Hee Sun

Lee Min Ho nên duyên màn ảnh với đàn chị hơn 10 tuổi Kim Hee Sun trong Faith, chiếu năm 2012. Anh vào vai võ sĩ thời đại Cao Ly, xuyên không đến thời hiện đại, gặp và yêu bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Eun Soo (Kim Hee Sun). Trong phim, cả hai có nhiều cảnh ôm hôn, tình cảm. Trên Pann, nhiều khán giả nhận xét cả hai không đẹp đôi, Hee Sun trông già hơn Min Ho.

Trích đoạn phim Faith Những cảnh quay của Lee Min Ho và Kim Hee Sun trong "Faith". Video: Youtube.

Kim Hee Sun sinh năm 1977, nổi tiếng qua loạt phim Áo cưới, Lời cầu hôn, Tạm biệt tình yêu của tôi, Tình cờ, Chuyện tình buồn... Theo Naver, cô được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Hàn". Người đẹp kết hôn với thương gia Park Ju Young năm 2007, có một con gái.

Son Ye Jin

Năm 2010, Lee Min Ho đóng cặp Son Ye Jin trong phim hài tình cảm Personal Taste. Min Ho hóa thân kiến trúc sư tài năng Jeon Jin Ho. Vì công việc, anh giả gay để vào sống trong ngôi nhà Sang Gu Je - do Park Gae In (Son Ye Jin đóng) làm chủ. Từ những hiểu lầm trong quá trình chung sống, cả hai nảy sinh tình cảm.

Trích đoạn phim Personal Taste Những cảnh tình cảm của Lee Min Ho và Son Ye Jin trong "Personal Taste". Video: MBC.

Son Ye Jin sinh năm 1982, được giới chuyên môn đánh giá cao khả năng diễn xuất qua Hương mùa hè, Cổ điển, Và em sẽ đến, Đêm trắng, Tuyết tháng tư, Hải tặc, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi... Hồi đầu năm, cô đóng cặp Hyun Bin trong Hạ cánh nơi anh. Cả hai vướng tin đồn phim giả tình thật nhưng phủ nhận.

Goo Hye Sun

Năm 2009, Lee Min Ho "vụt sáng" thành sao khi vào vai công tử nhà giàu Goo Joon Pyo trong Vườn sao băng. Joon Pyo yêu cô bé nhà nghèo Geum Jan Di (Goo Hye Sun). Cả hai vượt qua nhiều khó khăn, thử thách về thân phận, địa vị và tiền bạc để đến bên nhau. Họ được khen đẹp đôi dù Lee Min Ho kém đàn chị ba tuổi.

Goo Joon Pyo và Geum Jan Di - phim Vườn sao băng Những khoảnh khắc của Lee Min Ho và Goo Hye Sun trong "Vườn sao băng". Video: KBS2.

Goo Hye Sun sinh năm 1984, có biệt danh "nàng Cỏ". Ngoài vai trò diễn viên, cô còn là ca sĩ, MC, họa sĩ, đạo diễn, nhà văn... Năm 2019, Hye Sun và chồng trẻ xuất hiện dày đặc trên mặt báo vì scandal ly hôn.

Hiểu Nhân