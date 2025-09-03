Dàn khí tài nội địa của Trung Quốc tại lễ duyệt binh

Trung Quốc sáng 3/9 tổ chức duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật.
Đây là một trong những cuộc duyệt binh lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc, với sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ, hơn 100 máy bay và hàng trăm khí tài mặt đất, trong đó một số vũ khí lần đầu xuất hiện trước công chúng.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết toàn bộ khí tài có mặt trong lễ duyệt binh đều được sản xuất trong nước và đã đưa vào biên chế.
Nhiều lãnh đạo thế giới, trong đó có Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Nga Vladimir Putin, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, góp mặt tại sự kiện.
"Tiến trình phục hưng của dân tộc Trung Hoa là không thể ngăn cản, sự nghiệp hòa bình và phát triển của nhân loại sẽ chiến thắng", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ duyệt binh.
Ông sau đó di chuyển bằng xe limousine Hồng Kỳ do Trung Quốc sản xuất để duyệt đội hình, trước khi các quân nhân và khí tài diễu qua lễ đài.
Quân nhân Trung Quốc diễu duyệt. Video: CGTN
Một trong các vũ khí được ra mắt tại lễ duyệt binh là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) DF-61, phiên bản kế nhiệm của dòng DF-41 có tầm bắn 12.000-15.000 km.
Loại vũ khí này di chuyển trong đội hình gồm tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay JL-1, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3 và phiên bản mới của ICBM DF-31. Hãng thông tấn Xinhua cho biết nhóm tên lửa này là "át chủ bài" của Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền và phẩm giá quốc gia.
Xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 4 Type-100 diễu qua lễ đài. Quân đội Trung Quốc cho biết mẫu xe tăng này được trang bị tháp pháo tự động, radar hiện đại, hệ thống phòng thủ chủ động (APS) và công nghệ thực tế ảo tăng cường.
Truyền thông Trung Quốc nhận định tháp pháo của Type-100 sở hữu thiết kế mang hơi hướng tương lai, được lắp pháo 105 mm, súng máy đồng trục và bệ vũ khí điều khiển từ xa.
Bộ phận này cũng là điểm khác biệt lớn nhất của Type-100 so với thế hệ cũ, do các dòng xe tăng trước đó của Trung Quốc đều sử dụng tháp pháo có người vận hành, với trưởng xe và xạ thủ ở bên trong.
Hệ thống vũ khí laser LY-1 trang bị cho tàu chiến tại lễ duyệt binh. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố loại vũ khí năng lượng định hướng tầm xa uy lực này.
Pháo laser là loại vũ khí năng lượng định hướng sử dụng tia laser để phá hủy mục tiêu. Đây được cho là giải pháp hiệu quả và có chi phí thấp để đối phó thiết bị bay không người lái (drone).
Lễ duyệt binh cũng đánh dấu sự ra mắt của hai mẫu tàu lặn không người lái ngoại cỡ (XLUUV) của Trung Quốc.
Đầu tiên là dòng mang ký hiệu AJX002, được cho là dài 18-20 m và có đường kính 1-1,5 m. Mẫu thứ hai sở hữu chiều dài tương tự song có đường kính lớn hơn, 2-3 m, cũng như được bổ sung hai cột thiết bị.
Giới quan sát nhận định chúng có thể được trang bị ngư lôi, thủy lôi để làm nhiệm vụ tấn công, hoặc sử dụng như phương tiện trinh sát.
Tên lửa YJ-17 tại lễ duyệt binh.
Định danh "YJ" thường được Trung Quốc sử dụng cho tên lửa diệt hạm, nên YJ-17 được cho là biến thể mới của DF-17, tên lửa đạn đạo tầm trung được trang bị phương tiện lướt siêu vượt âm lần đầu xuất hiện vào năm 2014. DF-17 được phóng từ trên đất liền, còn YJ-17 được cho là có thể khai hỏa bằng ống phóng thẳng đứng trên tàu chiến.
Một số mẫu tên lửa diệt hạm khác xuất hiện tại buổi lễ là YJ-15, YJ-19 và YJ-20, tất cả dường như đều có thể phóng được từ khu trục hạm và hộ vệ hạm của Trung Quốc.
Đội hình tiêm kích Trung Quốc bay qua quảng trường Thiên An Môn.
Khoảng 100 máy bay được quân đội Trung Quốc huy động tại lễ duyệt binh, trong đó có các mẫu tiêm kích hiện đại nhất như J-35 và J-20, oanh tạc cơ H-6, máy bay cảnh báo sớm, vận tải cơ và trực thăng quân sự.
Đội trực thăng Trung Quốc tạo hình con số 80, tượng trưng cho 80 năm chiến thắng phát xít Nhật.
Số trực thăng khác kéo theo những lá cờ lớn có các biểu ngữ như "Hòa bình sẽ chiến thắng", "Nhân dân sẽ chiến thắng", "Công lý sẽ chiến thắng".
Không quân Trung Quốc trình diễn tại lễ duyệt binh. Video: CGTN
Máy bay không người lái tàng hình GJ-11.
Do tập đoàn công nghiệp hàng không Hongdu sản xuất, GJ-11 được chế tạo để làm nhiệm vụ tấn công và trinh sát đường không. Phi cơ sở hữu thiết kế cánh liền khối tương tự oanh tạc cơ B-2 Mỹ, có hai khoang vũ khí bên trong thân.
Pháo phản lực PHL-16, còn gọi là PCL-191, được Trung Quốc coi là đối thủ ngang hàng với dòng HIMARS của Mỹ, có cùng thiết kế dạng mô-đun và khai hỏa được nhiều loại đạn.
Một trong số đó là tên lửa đạn đạo Fire Dragon 480, được Bắc Kinh quảng bá là có tầm bắn lên tới 500 km.
Đây là cuộc duyệt binh đầu tiên được tiến hành kể từ khi ông Tập khởi xướng "hành trình mới để theo đuổi hiện đại hóa Trung Quốc trên mọi mặt trận". Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Tập khẳng định Trung Quốc cam kết phát triển hòa bình, khẳng định "tiến trình phục hưng của dân tộc Trung Hoa là không thể ngăn cản, sự nghiệp hòa bình và phát triển của nhân loại sẽ chiến thắng".
Phạm Giang (Ảnh: China Daily, AFP, AP, Reuters)