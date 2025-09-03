Dàn khí tài nội địa của Trung Quốc tại lễ duyệt binh

Trung Quốc sáng 3/9 tổ chức duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật.

Đây là một trong những cuộc duyệt binh lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc, với sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ, hơn 100 máy bay và hàng trăm khí tài mặt đất, trong đó một số vũ khí lần đầu xuất hiện trước công chúng.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết toàn bộ khí tài có mặt trong lễ duyệt binh đều được sản xuất trong nước và đã đưa vào biên chế.

Nhiều lãnh đạo thế giới, trong đó có Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Nga Vladimir Putin, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, góp mặt tại sự kiện.