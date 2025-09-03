Trung Quốc duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít

Trung Quốc huy động hàng chục nghìn binh sĩ cùng hàng trăm khí tài cho lễ duyệt binh tại Bắc Kinh, nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít.

"Tiến trình phục hưng của dân tộc Trung Hoa là không thể ngăn cản, sự nghiệp hòa bình và phát triển của nhân loại sẽ chiến thắng", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh sáng nay, mở đầu buổi lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít.

Khu vực diễn ra duyệt binh có các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt với hoa, chim bồ câu và biểu tượng Vạn Lý Trường Thành với dòng chữ 1945-2025.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội hình trong lễ duyệt binh tại Bắc Kinh ngày 3/9. Ảnh: Reuters

"Nhân loại sẽ phải một lần nữa đối mặt với lựa chọn giữa hòa bình hay chiến tranh, đối thoại hay đối đầu, kết cục cùng thắng hay lưỡng bại câu thương", ông Tập nói, đồng thời kêu gọi các quốc gia "xóa bỏ nguyên nhân gốc rễ của chiến tranh và ngăn cản những thảm kịch tái diễn".

"An ninh chung chỉ có thể được đảm bảo khi các quốc gia trên thế giới đối xử bình đẳng với nhau, chung sống hòa thuận và hỗ trợ lẫn nhau", Chủ tịch Trung Quốc nói thêm.

Ông Tập Cận Bình duyệt các đội hình tham gia duyệt binh, trước khi hàng chục nghìn binh sĩ và hàng trăm khí tài lần lượt diễu qua lễ đài.

Trong lễ duyệt binh, quân đội Trung Quốc đã ra mắt nhiều vũ khí mới như tổ hợp phòng không chuyên chống thiết bị bay không người lái (drone), vũ khí laser, máy bay không người lái (UAV) vũ trang, tàu ngầm không người lái tiên tiến và nhiều máy bay tàng hình.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết toàn bộ vũ khí có mặt trong lễ duyệt binh đều được sản xuất trong nước và đã đưa vào biên chế.

Thiết giáp Trung Quốc trong lễ duyệt binh tại Bắc Kinh ngày 3/9. Ảnh: Reuters

Hàng triệu người Trung Quốc đã thiệt mạng trong xung đột với Đế quốc Nhật Bản vào những năm 1930-1940, xung đột này sau đó trở thành một phần của Thế chiến II.

Nhật Bản ký văn kiện đầu hàng quân Đồng minh ngày 2/9/1945. Tướng Douglas MacArthur, chỉ huy tối cao của lực lượng Đồng minh tại Nhật Bản, ra lệnh cho toàn bộ quân đội đế quốc Nhật Bản hạ vũ khí đầu hàng, trong đó có các đơn vị đóng tại Trung Quốc.

Giới chức Trung Quốc sau này coi 3/9 là ngày chiến thắng phát xít Nhật, kết thúc Thế chiến II.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, Xinhua)