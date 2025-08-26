Truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này sắp biên chế tàu sân bay Phúc Kiến, có thể là trong tháng 9.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cuối tuần trước đăng video cho thấy nhà máy Giang Nam thuộc Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC), nơi đóng và hạ thủy tàu sân bay Phúc Kiến, trước khi chuyển sang hình ảnh chiến hạm di chuyển trên biển.

"Tháng 8/2025, tàu sân bay đầu tiên được trang bị máy phóng của Trung Quốc, được thiết kế và chế tạo hoàn toàn ở trong nước, đang chuẩn bị cho lễ biên chế. Cách đây 88 năm, soái hạm Izumo của hải quân đế quốc Nhật Bản từng di chuyển ở vùng biển này", lời thuyết minh có đoạn.

Các tài khoản mạng xã hội nước này cho rằng tàu sân bay Phúc Kiến có khả năng được biên chế trong tháng 9, nhân dịp kỷ niệm các cột mốc trong cuộc chiến chống phát xít Nhật hồi Thế chiến II.

Trung Quốc có thể sắp biên chế tàu sân bay thứ ba Tàu sân bay Phúc Kiến trong video công bố ngày 23/8. Video: CCTV

Đầu tiên là ngày 3/9, thời điểm đánh dấu chiến thắng của Trung Quốc trước phát xít Nhật. Thời điểm còn lại có thể là 18/9, ngày diễn ra Sự kiện Phụng Thiên hồi năm 1931. Đây là ngày phát xít Nhật dàn dựng vụ nổ ở ngoại ô Phụng Thiên, nay là thành phố Thẩm Dương, để lấy cớ xâm lược Mãn Châu và khơi mào chiến tranh Trung - Nhật.

Phúc Kiến là tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc, sau tàu Liêu Ninh và Sơn Đông. Chiến hạm này đã hoàn thành 8 cuộc thử nghiệm trên biển kể từ lần đầu ra khơi vào tháng 5/2024, tương ứng với 117 ngày trên biển.

Con số này vượt qua thời gian trước đó của hai tàu Liêu Ninh và Sơn Đông, lần lượt là 109 và 84 ngày, cho thấy cuộc thử nghiệm có độ phức tạp lớn hơn.

Các hình ảnh chụp trong ba tháng gần đây cho thấy chiến hạm Phúc Kiến đang trải qua công đoạn chuẩn bị cuối cùng tại nhà máy đóng tàu Giang Nam. Nhân viên ở xưởng đã tháo dỡ các giàn giáo và lau sạch vết lốp trên sàn đáp trong những cuộc thử nghiệm trước đó.

Tàu sân bay Phúc Kiến thử nghiệm trên biển hồi năm 2024. Ảnh: Xinhua

Có lượng giãn nước 80.000 tấn, Phúc Kiến là chiến hạm lớn nhất ở châu Á và được trang bị ba máy phóng điện từ. Nó được thiết kế để chở nhiều loại tiêm kích, máy bay cảnh báo sớm, phi cơ tác chiến điện tử và trực thăng chống ngầm.

Sau khi được biên chế, Phúc Kiến sẽ giúp Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới vận hành tàu sân bay sử dụng máy phóng điện từ (EMALS), sau Mỹ với tàu sân bay USS Gerald R. Ford. EMALS cho phép tàu sân bay có thể phóng tiêm kích với tần suất cao hơn so với máy phóng vận hành bằng hơi nước.

Phạm Giang (Theo Interesting Engineering)