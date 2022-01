Dân Kazakhstan xếp hàng mua xăng, bánh mỳ hậu bạo loạn

Người dân Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan, gặp nhiều khó khăn khi mua thực phẩm, nhiên liệu sau một tuần bạo lực bùng phát khắp đất nước.

Hàng dài ôtô hôm 8/1 nối đuôi nhau chờ đổ nhiên liệu tại một cây xăng tại Almaty, đám đông cũng kiên nhẫn chờ đợi trước một xưởng làm bánh mỳ ở thành phố. Một người cho biết ít nhất hai siêu thị gần nhà đã đóng cửa từ 7/1 nên người dân rất khó mua thực phẩm.

Quản lý một khu chợ thực phẩm tươi sống cho hay giá khoai tây và bột mỳ tăng do thiếu nhiên liệu, nhưng người dân cảm thấy an tâm hơn vì lực lượng an ninh đã vãn hồi trật tự và thiết lập các điểm kiểm soát trên đường phố.

Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan hôm nay tuyên bố tình hình đất nước đã ổn định và "các mối đe dọa khủng bố" đã bị vô hiệu hóa sau một tuần bạo loạn. Bộ Nội vụ Kazakhstan thông báo đã bắt 7.939 người và đang tiếp tục truy quét "các phần tử bạo loạn".

Xếp hàng dài mua xăng, bánh mỳ ở thành phố lớn nhất Kazakhstan Người dân xếp hàng mua xăng, bánh mỳ ở Almaty hôm 8/1. Video: Reuters

Tình hình đang trở lại bình thường ở Almaty, Internet đã được khôi phục, trong khi phương tiện giao thông công cộng cũng hoạt động trở lại trên đường phố.

Biểu tình bùng phát ở Kazakhstan từ đầu tháng để phản đối chính phủ quyết định ngừng trợ giá khí đốt hóa lỏng (LPG), khiến giá loại nhiên liệu này ở nhiều nơi tăng gấp đôi. Biểu tình sau đó nhanh chóng lan rộng ra các địa phương rồi leo thang thành bạo loạn ở Almaty.

Khi biểu tình tăng nhiệt, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đề nghị Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu triển khai lực lượng đến nước này gìn giữ hòa bình. Moskva nhanh chóng điều 3.000 quân cùng nhiều khí tài tới Kazakhstan thực hiện nhiệm vụ, giúp xoay chuyển tình thế.

Tổng thống Tokayev gọi bạo loạn tuần qua là âm mưu đảo chính, khẳng định sứ mệnh gìn giữ hòa bình của CSTO do Nga dẫn đầu tại Kazakhstan sẽ sớm kết thúc khi tình hình ổn định trở lại.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)