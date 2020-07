Dân Hong Kong phản ứng trái chiều với luật an ninh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua ký phê chuẩn Đạo luật Bảo vệ An ninh Quốc gia ở Đặc khu Hành chính Hong Kong với 6 chương, 66 điều, sau khi luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua tại kỳ họp lần thứ 20.

Đạo luật quy định về trách nhiệm của những tổ chức làm nhiệm vụ duy trì an ninh quốc gia tại Hong Kong, đồng thời xác định 4 tội danh xâm phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với nước ngoài đe dọa tới an ninh quốc gia. Hình phạt cao nhất cho mỗi loại tội phạm là tù chung thân, trong khi mức án được đề nghị cho một số loại tội nhẹ là dưới 3 năm tù.

Đạo luật mới làm dấy lên lo sợ rằng chính quyền đại lục sẽ tăng cường kiểm duyệt và giám sát với Hong Kong, nơi từ lâu người dân được tự do ngôn luận. Trên diễn đàn LIHKG, nơi người dùng đăng các bài viết ẩn danh và rất quen thuộc với nhóm biểu tình chống chính quyền, một số người lo ngại rằng những gì đã đăng trước đây có thể gây nguy hiểm cho họ.

"Người sáng lập LIHKG sẽ cân nhắc xóa các bài viết đối với tất cả thành viên chứ?", một người hỏi, vài giờ sau khi có thông tin luật an ninh được thông qua.

"Luật an ninh quốc gia đã xong rồi, hãy xóa các bài viết đi", người khác viết.

Các nhà hoạt động cầm biểu ngữ kêu gọi người dân xuống đường vào ngày 1/7 để phản đối đạo luật an ninh. Ảnh: SCMP

Những người phản đối chính quyền trên, trong đó có nhiều người trẻ và có học thức, đã cảnh giác về các hoạt động trên mạng của họ từ năm ngoái. Khi đó, người biểu tình đổ ra đường để phản đối dự luật dẫn độ tội phạm tới đại lục. Dự luật cuối cùng bị chính quyền thành phố hủy bỏ sau nhiều tháng bất ổn. Tuy nhiên, luật an ninh mới lần này do phía Bắc Kinh đề xuất.