Dàn diễn viên 'Người yêu dấu' sau 15 năm

Nam chính Kim Ki Joon do Kim Seung Soo đảm nhận. Anh yêu Yoo In Young mãnh liệt, quyết cưới cô dù mẹ phản đối. Ba năm hôn nhân, Ki Joon mắc kẹt trong mâu thuẫn sâu sắc giữa mẹ và vợ. Anh buộc phải chọn mẹ và buông tay vợ. Theo Daum, những cảnh nhân vật giằng xé vì nhớ In Young, lặng lẽ khóc và dõi theo bóng cô ở mọi ngả đường... khiến người xem xúc động.