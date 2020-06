Dàn sao 'Xin lỗi, anh yêu em' sau 16 năm

Người đẹp sinh năm 1979, khởi nghiệp là người mẫu ảnh, đóng phim từ năm 2001. Trước phim truyền hình "Xin lỗi anh yêu em", cô đoạt giải diễn viên mới xuất sắc với vai chính trong "Câu chuyện hai chị em" (A tale of two sisters) - lọt top phim kinh dị hay nhất Hàn Quốc mọi thời. Năm 2012, cô đoạt Ảnh hậu giải Rồng Xanh nhờ phim "All about my wife".