Trang phục thảm đỏ ấn tượng của Emma Stone

Emma Stone tròn 32 tuổi hôm 6/11. Người đẹp Mỹ được biết tới qua các phim "La La Land" - tác phẩm mang tới cho cô tượng vàng Oscar cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, "The Favourite", "The Amazing Spider-Man", "Birdman", "Friends with Benefits", "Crazy, Stupid, Love".... Không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất, cô còn nhiều lần vào nhóm sao mặc đẹp tại các sự kiện.