Dầm mình trong lũ sơ tán người dân

Nằm ở hạ nguồn sông Như Ý và Lợi Nông, nhiều khu dân cư phường An Cựu ngập hơn 2 m, nhiều hộ bị mắc kẹt. Công an phường dùng thuyền phao đưa người dân vùng trũng đến nơi an toàn.

Đến tối 28/10, mực nước sông Hương và sông Bồ vẫn đang cao hơn báo động ba, gây ngập tại 32/40 xã, phường, nhiều nơi sâu 1-2 m. Toàn thành phố có hơn 44.500 nhà ngập, đường nội đô bị chia cắt, giao thông tê liệt.