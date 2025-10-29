Dầm mình trong lũ sơ tán người dân

Sáng 28/10, ngôi nhà của ông Nguyễn Viết Đàn ở tổ 4, phường Thuận Hóa ngập hơn một mét. Vợ ông lên cơn hen suyễn, được cảnh sát cơ động vượt dòng lũ tiếp cận, ứng cứu kịp thời.
Nhiều nhà dân ở phường Phú Xuân, trong kinh thành Huế, bị ngập 1-2 m. Hai ngày qua, công an phường túc trực 100% quân số, hỗ trợ người dân di chuyển khỏi vùng ngập. Người già được đưa đến khu vực cao ráo.
Nằm ở hạ nguồn sông Như Ý và Lợi Nông, nhiều khu dân cư phường An Cựu ngập hơn 2 m, nhiều hộ bị mắc kẹt. Công an phường dùng thuyền phao đưa người dân vùng trũng đến nơi an toàn.
Đến tối 28/10, mực nước sông Hương và sông Bồ vẫn đang cao hơn báo động ba, gây ngập tại 32/40 xã, phường, nhiều nơi sâu 1-2 m. Toàn thành phố có hơn 44.500 nhà ngập, đường nội đô bị chia cắt, giao thông tê liệt.
Tối 28/10, nhận tin báo có cháu bé sốt cao, co giật tại khu vực tháp nước Bùi Thị Xuân, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy cử hai cán bộ đến tiếp cận, đưa trẻ đến Bệnh viện Trung ương Huế.
Cảnh sát giao thông TP Huế dùng xe bán tải hỗ trợ chở người dân qua vùng nước ngập chảy xiết. Trong ảnh là người dân được chở qua đường Nguyễn Huệ chiều 28/10.
Bệnh viện Phục hồi chức năng trên đường Tô Hiến Thành, phường Phú Xuân, bị ngập sâu, đe dọa 29 bệnh nhân đang điều trị. Chiều 27/10, Chủ tịch TP Huế Phan Thiên Định có mặt tại hiện trường chỉ đạo công an, quân đội di dời bệnh nhân đến nơi cao ráo.
Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng chủ yếu là người già, được công an lội nước cõng đưa đi sơ tán.
Cảnh sát cơ động hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Huế di chuyển hơn 80 bệnh nhân cùng trang thiết bị y tế ở tầng 1 thuộc các khoa: Tim mạch, Răng hàm mặt, Ngoại thần kinh, Đột quỵ, Hồi sức cấp cứu lên tầng cao.
Bệnh nhân ở Bệnh viện Trung ương Huế được vận chuyển bằng cầu thang bộ, do điện lưới bị cắt.
Hai ngày qua, Công an TP Huế đã tham mưu chính quyền sơ tán 1.759 hộ với 4.557 người ở khu vực xung yếu, ngập sâu đến nơi an toàn, đồng thời bố trí phương án bảo vệ tài sản cho dân.
Người dân vùng trũng phường An Cựu được đưa đến nơi cao ráo.
Ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, miền Trung mưa rất to. Huế là tâm mưa, lượng mưa từ ngày 24/10 đến sáng 28/10 phổ biến 500-700 mm, có nơi trên 1.000 mm như: Đỉnh Bạch Mã 2.785 mm, Khe Tre 1.484 mm, Hương Sơn 1.270 mm.
Dự báo mưa từ đêm 28 đến ngày 30/10, Huế, Đà Nẵng mưa 150-350 mm, có nơi trên 550 mm. Nam Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa 100-250 mm, cục bộ trên 450 mm.
Mưa to gây ngập lụt, sạt lở đất ở Huế, Đà Nẵng trong các ngày 26-28/10. Video: Võ Thạnh - Đắc Thành
Võ Thạnh
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.