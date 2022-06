Đầm cưới tốn 700 giờ thực hiện của Britney Spears

Britney Spears diện váy cưới Versace, tốn 700 giờ hoàn thiện, ở hôn lễ với Sam Asghari, tại Los Angeles, Mỹ.

Công chúa nhạc Pop đã bàn bạc ý tưởng trang phục cưới với nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Italy Donatella Versace từ tháng 11 năm ngoái. Trong ba chiếc váy ở lễ cưới, bộ đầm chính đi theo phong cách tối giản, làm từ lụa trắng với có đường viền cổ đính ngọc trai ở phía sau, phần trước xẻ tà, phía sau tà váy dài ba mét.

Britney Spears diện đầm Versace trong lễ cưới với Sam Asghari hôm 10/6 tại Los Angeles. Ảnh: People

Donatella nói với People: "Từ lần đầu gặp nhau, Britney đã luôn có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim tôi. Thấy cô ấy tự do, hạnh phúc và bây giờ kết hôn khiến tôi mỉm cười".

Để hoàn thiện vẻ ngoài, Britney đội khăn voan được khâu thủ công từ tulle dài 15 mét, được trang trí bằng lụa satin đồng điệu trang phục. Ca sĩ kết hợp vòng choker lấy cảm hứng từ thập niên 1990, giày cao gót cổ điển màu trắng của Versace và đôi găng tay hở ngón.

Chú rể mặc tuxedo Versace được đặt làm riêng, phối sơ mi trắng, thắt nơ lụa đen và giày lười. Hai nhẫn cưới của đôi uyên ương đều được làm bằng bạch kim đính kim cương với tổng trọng lượng mỗi chiếc dưới hai carat.

Britney Spears cưới Sam Asghari hôm 10/6 tại dinh thự Thousand Oaks giá bảy triệu USD ở Los Angeles. Không gian cưới được trang trí theo phong cách cổ tích. Trên nền nhạc Can't Help Falling in Love, cô dâu xuất hiện trên chiếc xe ngựa màu trắng đính hoa.

Ca sĩ mời 60 khách, gồm nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Paris Hilton, Drew Barrymore, Selena Gomez... Luật sư của Kevin Federline - chồng cũ Spears - cho biết hai con trai cô không đến dự nhưng hạnh phúc khi mẹ có hạnh phúc mới. Sự kiện gây chú ý khi chồng đầu tiên của ca sĩ - Jason Alexander - đột nhập, khiến cảnh sát địa phương phải can thiệp.

Britney Spears nhận lời cầu hôn của Sam Asghari hồi tháng 9/2021 sau gần sáu năm yêu. Hai người quen trên phim trường ghi hình MV Slumber Party của ca sĩ. Cô là người trực tiếp chọn Asghari cho vai diễn. Họ nhanh chóng hẹn hò sau lần hợp tác. Hồi tháng 4, Britney thông báo mang thai nhưng một tháng sau, cô sảy thai. "Tình yêu chúng tôi dành cho nhau biến thành sức mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng gia đình nhỏ của mình", cô viết trên Instagram.

Britney Spears - Slumber Party ft. Tinashe MV "Slumber Party" của Britney Spears. Video: Youtube Britney Spears

Sam Asghari sinh năm 1994 tại Iran, cao 1,88 m, nặng 89 kg. Gia đình chuyển tới Mỹ sống khi anh đang học trung học. Anh bắt đầu sự nghiệp tại Hollywood với tư cách huấn luyện viên thể hình, sau đó thử sức với các vai trò người mẫu, diễn viên.

Họa Mi (theo People)