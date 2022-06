Chồng cũ phá đám cưới của Britney Spears

MỹChồng cũ Britney Spears - Jason Alexander - đến phá đám cưới của cô, khiến cảnh sát địa phương phải can thiệp.

Theo Variety, ngày 9/6, Jason Alexander đột nhập dinh thự của vợ cũ, nơi diễn ra đám cưới giữa cô và Sam Asghari. Các vệ sĩ của ca sĩ nhanh chóng khống chế khách "không mời mà đến" trước khi giao nộp cho cảnh sát hạt Ventura. Lực lượng chức năng hiện điều tra các tội danh của Alexander, bên cạnh tội đột nhập trái phép.

Vệ sĩ khống chế Jason Alexander tại nhà của Britney Spears. Ảnh: TMZ

Trên trang cá nhân, Jason Alexander livestream lại quá trình đột nhập đám cưới. Anh nói được chính Britney mời dự hôn lễ. Khi bị cản lại vì không có vé mời, Alexander chống cự với lực lượng an ninh và dọa phá hôn lễ. Anh cũng nhấn mạnh Britney Spears là vợ đầu tiên và duy nhất của mình.

Tháng 1/2004, Britney cưới Jason Alexander - bạn thân từ nhỏ - tại Las Vegas. Tuy nhiên, hôn ước bị hủy chỉ 55 giờ sau đó, lý do được đưa ra là Britney không hiểu rõ hành động của bản thân. Alexander cho biết chính ca sĩ là người nêu ý tưởng kết hôn. Họ hoàn toàn tỉnh táo, không uống rượu hay sử dụng chất kích thích trước khi đến lễ đường.

Mark Goldberg - luật sư làm việc với chồng đầu của Britney Spears - từng tiết lộ mẹ của ca sĩ là người phá hỏng mối tình. "Britney và Jason đều không muốn chia tay. Chính bà Lynne Spears đã can thiệp vào cuộc đời con gái. Bà đến Las Vegas, mua vé máy bay và đuổi Jason đi", ông nói với Daily Mail năm 2021.

Jason Alexander (trái) và Britney Spears thời còn hẹn hò. Ảnh: Eonline

Tháng 10/2004, Britney Spears cưới vũ công Kevin Federline. Hai người có hai con trai - Sean và Jayden - trước khi ly dị năm 2006. Sau khi chia tay, Kevin Federline giành quyền nuôi con khiến Britney sốc và tự giam bản thân cùng lũ trẻ trong nhà vệ sinh. Sự việc khiến ca sĩ bị cha ruột giám hộ từ năm 2008 đến 2021.

Britney Spears nhận lời cầu hôn của Sam Asghari hồi tháng 9/2021 sau gần sáu năm yêu. Hai người quen nhau khi đóng chung MV Slumber Party của ca sĩ. Cô là người trực tiếp chọn Asghari cho vai diễn. Họ nhanh chóng hẹn hò sau lần hợp tác và ở bên nhau 5 năm qua. Cả hai lần đầu lên thảm đỏ tại buổi công chiếu phim Once Upon A Time in Hollywood ở Los Angeles năm 2019.

Britney Spears (trái) và Sam Asghari hẹn hò từ năm 2016 đến nay. Ảnh: IPx

Sam Asghari sinh năm 1994 tại Iran, cao 1,88 m, nặng 89 kg. Gia đình chuyển tới Mỹ sống khi anh đang học trung học. Anh bắt đầu sự nghiệp tại Hollywood với tư cách huấn luyện viên thể hình, sau đó thử sức với các vai trò người mẫu, diễn viên.

Phương Mai