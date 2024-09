Đầm 'Cánh chim bay xa' của Kỳ Duyên ở Miss Universe Vietnam

Hoa hậu Kỳ Duyên diện bộ đầm cánh chim do Lê Thanh Hòa thiết kế trong chung kết Miss Universe Vietnam 2024.

Khoảnh khắc Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024 Khoảnh khắc Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024. Video: Ban tổ chức cung cấp

Trong đêm thi hôm 14/9 tại TP HCM, Kỳ Duyên gây ấn tượng với đầm xuyên thấu xẻ đùi cao tông màu vàng gold. Thiết kế cổ yếm đính pha lê và cườm, hở ngực và bụng, giúp người đẹp thể hiện vẻ quyến rũ trong phần thi trang phục dạ hội.

Lê Thanh Hòa cho biết anh và đội ngũ chỉnh sửa bộ đầm trước đêm thi vài ngày. Thiết kế đính kết thủ công, tạo hình cánh chim bay xa trên thân váy thể hiện thông điệp về sự sống, khát vọng tự do và vươn cao. Ban đầu, Lê Thanh Hòa làm cho Kỳ Duyên một bộ đầm khác. Nhưng sau đó, khi mượn váy này để tập catwalk, hoa hậu thích nên đổi ý.

Kỳ Duyên diện thiết kế "Cánh chim bay xa" của Lê Thanh Hòa ở đêm chung kết. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ngoài đầm chung kết, anh cũng thiết kế cho cô bộ váy đính đá trong bộ hình công bố tham dự Miss Universe Vietnam 2024. "Tôi rất xúc động và hạnh phúc khi Kỳ Duyên - một người em thân thiết gắn bó 10 năm nay - mặc những thiết kế của tôi trong khoảnh khắc mở đầu và khép lại cuộc thi", anh nói.

Theo nhà thiết kế, trải qua nhiều thăng trầm trong đời sống riêng, hoa hậu thay đổi và trưởng thành so với những ngày đầu đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Anh nói: "Điều tôi khâm phục ở Kỳ Duyên là sự nỗ lực, bền bỉ và quyết tâm cao để đạt được những gì cô ấy muốn".

Thiết kế Lê Thanh Hòa dành cho Kỳ Duyên trong bộ ảnh công bố tham dự Miss Universe Vietnam 2024. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Lê Thanh Hòa, 39 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa ngành thời trang, khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kiến trúc TP HCM. Các bộ sưu tập của anh từng được giới thiệu ở Đẹp Fashion Show, Elle Show, Vietnam International Fashion Week. Một số show cá nhân gây chú ý của nhà thiết kế gồm Lam Vũ, The Oriental Sun, Another Day,Sa Vũ, An, Shadow. Anh đang hoàn thiện những công đoạn cuối để ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2024 tại Ninh Bình ngày 20/9.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, 28 tuổi, quê Nam Định. Cô cao 1,75 m, nặng 56 kg, số đo 85-59-93 cm. Người đẹp từng là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Nhiều năm qua, cô hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Sau Miss Universe Vietnam, cô có cơ hội tham gia đấu trường nhan sắc thế giới tại Mexico cuối năm nay.

Ý Ly