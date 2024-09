Kỳ Duyên: 'Tôi đã trưởng thành hơn'

TP HCMMiss Universe Vietnam 2024 Kỳ Duyên nói phải vượt qua áp lực dư luận, sẵn sàng chấp nhận rủi ro thi nhan sắc dù đã nổi tiếng.

Tối 14/9, Kỳ Duyên giao lưu truyền thông ngay sau đăng quang cuộc thi. Cô nói: "Tôi tự hào về bản thân vì cuối cùng đã thực hiện được mơ ước".

Kỳ Duyên trong bộ ảnh kỷ niệm thực hiện sau đăng quang Miss Universe Vietnam 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với Kỳ Duyên, hai tháng tại cuộc thi rèn cho cô sự bản lĩnh, trưởng thành hơn. Người đẹp tự nhận từng đối mặt áp lực lớn của dư luận trước quyết định trở lại sân chơi nhan sắc sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Có ý kiến ủng hộ, kẻ phản đối, thậm chí một số người hoài nghi về mục đích tham gia cuộc thi của cô. Cuối cùng, Kỳ Duyên nghe theo con tim. "Tôi chấp nhận mọi rủi ro để thỏa mong muốn, hoàn thiện giấc mơ thanh xuân - một lần đặt chân lên sân khấu cuộc thi quốc tế, hô vang hai tiếng Việt Nam", tân hoa hậu nói.

Khoảnh khắc Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024 Khoảnh khắc Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024. Video: Ban tổ chức cung cấp Ở chặng đầu cuộc thi, Kỳ Duyên nhận chưa thể hiện tốt do thiếu sự thoải mái, chưa thả lỏng về tâm lý. Cô nói: "Có thời điểm tôi chông chênh dẫn đến không thể hiện tốt các tập thử thách đầu tiên. Về sau, tôi như được thức tỉnh nhờ tiếp thu góp ý của giám khảo, khán giả".

Kỳ Duyên cho biết rũ bỏ sự căng thẳng nhờ tin vào chính mình. Cô xem các lời chê là cú ngã để đứng dậy. Kỳ Duyên luôn tự nói với chính mình rằng "Nếu muốn chiến thắng thì phải thay đổi". Khi đứng trên sân khấu chung kết, Kỳ Duyên nói cố để lòng yên lặng, tránh các tác động xung quanh làm ảnh hưởng tâm lý. Thỉnh thoảng, cô ngước mặt lên để tự trấn an.

"Sau phần ứng xử dành cho top 3, lúc bước vào cánh gà, tôi bật khóc. Tôi cảm nhận trong nội dung trả lời của mình là nỗi lòng về chặng đường bản thân đã bước đi. Tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng hãy luôn cố gắng tìm ra lý tưởng riêng và đừng bao giờ ngại ngần hay sợ hãi, để rồi thiếu can đảm làm điều mình mong muốn", cô nói.

Theo Kỳ Duyên, một trong những nguồn động viên tinh thần cho cô thời gian qua là người thân. Khi cô chia sẻ với bố mẹ về quyết định tiếp tục thử sức tại cuộc thi hoa hậu, họ ủng hộ. Trong đêm chung kết, gia đình Kỳ Duyên từ Hà Nội vào TP HCM để cổ vũ cô.

Hiện Kỳ Duyên có khoảng hai tháng để chuẩn bị mọi thứ như trau dồi kỹ năng, rèn luyện hình thể, nâng cao kiến thức trước khi lên đường tham gia Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico vào cuối năm.

Phần thi ứng xử của Kỳ Duyên tại Miss Universe Vietnam 2024 Màn ứng xử trong phần thi dành cho top 3 của Kỳ Duyên. Video: Ban tổ chức cung cấp

Hoa hậu tên đầy đủ Nguyễn Cao Kỳ Duyên, 28 tuổi, quê Nam Định. Cô cao 1,75 m, nặng 56 kg, số đo hình thể lần lượt là 85-59-93 cm. Người đẹp từng là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Nhiều năm qua, cô hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn.

Kỳ Duyên từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Tân Cao