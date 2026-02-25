Đại học Y Dược Cần Thơ lần đầu xét khối C00, D01

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ lần đầu tuyển sinh bằng tổ hợp D01, D07, B08, đặc biệt là C00 (Văn, Sử, Địa).

Khối C00, D01 (Toán, Văn, Anh) được trường Đại học Y Dược Cần Thơ dùng tuyển sinh ngành Y tế công cộng và Tâm lý học (dự kiến mở). Trước đó, tổ hợp C00 từng được Đại học Y Hà Nội áp dụng cho ngành Tâm lý học nhưng đã thông báo bỏ.

Ngoài ra, nhiều ngành như Y học dự phòng, Dược học, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dinh Dưỡng,... xét thêm tổ hợp D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) và B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh), bên cạnh tổ hợp truyền thống B00 (Toán, Hóa, Sinh). Riêng với ngành Y khoa, Y học cổ truyền và Răng - Hàm - Mặt, trường chỉ xét khối B00.

Năm ngoái, hầu hết các ngành đào tạo của trường xét duy nhất tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh). Chỉ ngành Dược học và Kỹ thuật y sinh xét thêm khối A00 (Toán, Lý, Hóa), X06 (Toán, Lý, Tin).

Tổ hợp xét tuyển, phương thức tuyển sinh theo từng ngành cụ thể của Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2026:

Năm nay, trường giữ ổn định 5 phương thức xét tuyển, gồm: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; Điểm thi tốt nghiệp THPT; Điểm kỳ thi V-SAT; Xét tuyển người nước ngoài; Tuyển sinh theo hợp đồng đặt hàng đào tạo.

Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của Đại học Y Dược Cần Thơ năm ngoái ở khoảng 17-24, cao nhất là ngành Y khoa.

Học sinh THPT ở Cà Mau được tư vấn thông tin tuyển sinh của trường Đại học Y Dược Cần Thơ, tháng 1. Ảnh: Fanpage nhà trường

Lệ Nguyễn