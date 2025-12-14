Đại học Quốc gia TP HCM bác tin bắt buộc thi đánh giá năng lực

Đại học Quốc gia TP HCM khẳng định thí sinh không thi đánh giá năng lực vẫn được đăng ký xét tuyển vào 8 trường thành viên trong năm 2026.

Thông tin được đại học này phát đi chiều 14/12, giữa lúc nhiều thí sinh hoang mang vì trường thay đổi cách xét tuyển.

Ba ngày trước, trong dự kiến tuyển sinh 2026, Đại học Quốc gia TP HCM (VNUHCM) cho biết chủ yếu xét tuyển bằng phương thức tổng hợp, với 3 thành phần: điểm đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ. Trong đó, điểm đánh giá năng lực chiếm chủ đạo.

Nhiều thí sinh nhìn nhận điều này đồng nghĩa phải thi đánh giá năng lực, thay vì có thể đăng ký xét tuyển riêng bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và một số phương thức khác như trước.

Sự lo lắng càng tăng cao khi nhiều trung tâm luyện thi "rao" tin kỳ thi đánh giá năng lực là "bắt buộc" để được đăng ký xét tuyển vào 8 trường thành viên của Đại học Quốc gia TP HCM.

Lịch thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM 2026

Đại học Quốc gia TP HCM phủ nhận điều này. VNUHCM cho rằng việc xét tuyển chủ yếu bằng phương thức tổng hợp không phải là thay đổi đột ngột hay loại bỏ các diện thí sinh hiện nay. Đây một khung công thức xét tuyển thống nhất nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn, chuẩn hóa và giảm phức tạp trong tuyển sinh.

Trong phương thức tuyển mới, thí sinh bắt buộc phải có điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ. Riêng điểm thi đánh giá năng lực có thể được quy đổi bằng những đầu điểm khác, sẽ được các trường thành viên công bố cụ thể sau. Các trường cũng được tự chủ xác định trọng số mỗi tiêu chí để phù hợp với đặc thù đào tạo, miễn là có nguyên tắc, cách quy đổi rõ ràng.

Phương thức xét tuyển tổng hợp đã được trường Đại học Bách khoa áp dụng từ năm 2022. Thí sinh có thể dùng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả đánh giá năng lực, sau đó quy đổi dựa trên công thức riêng của trường để tính điểm tổng hợp.

Năm 2025, Đại học Quốc gia TP HCM tuyển hơn 25.700 sinh viên. Trong đó, gần 14.500 em nhập học bằng phương thức đánh giá năng lực (kỳ thi V-ACT), chiếm 56,32%, là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2018.

Ngoài xét điểm V-ACT, các trường còn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực năm 2025 tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, ngày 31/3. Ảnh: Lệ Nguyễn

Lệ Nguyễn