Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi đánh giá tư duy

Điểm trung bình của gần 17.000 thí sinh thi đánh giá tư duy đợt đầu là 54,01/100, top 5 có hai thí sinh ở Hưng Yên.

Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 3/2 công bố điểm thi đánh giá tư duy TSA đợt 1, thi cách đây một tuần. Thí sinh dẫn đầu học ở trường THPT Hưng Nhân, tỉnh Hưng Yên với 96,1/100 điểm.

Top 5 điểm cao (trên 90) tiếp theo đến từ THPT chuyên Bắc Giang (Bắc Ninh), THPT Liên Hà (Hà Nội), THPT An Dương (Hải Phòng), chuyên Hưng Yên (Hưng Yên), THPT Lê Lợi (Thanh Hóa).

Nếu tính mốc trên 70 điểm, số thí sinh đạt được là 564 em. Điểm trung bình của đợt thi TSA đầu tiên là 54,01, kém năm ngoái 1,22 điểm.

Thí sinh có thể xem kết quả trên website của Đại học Bách khoa Hà Nội từ 9h hôm nay. Giấy chứng nhận dạng ký số điện tử được gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký dự thi để thí sinh dùng khi làm hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học. Nếu muốn nhận bản in giấy, thí sinh phải đăng ký.

Lịch đăng ký, dự thi đánh giá tư duy TSA đợt 2 và 3

Phổ điểm thi đánh giá tư duy TSA đợt 1 năm 2026 như sau:

Kỳ thi đánh giá tư duy TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những kỳ thi riêng quy mô lớn do đại học tổ chức, được khoảng 50 trường lấy kết quả tuyển sinh đầu vào.

Đề thi gồm ba phần: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Các câu hỏi tập trung đánh giá năng lực tư duy của thí sinh, không kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào, tổng điểm là 100.

Ngoài đợt này, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức hai đợt thi đánh giá tư duy vào 14-15/3 và 16-17/5.

