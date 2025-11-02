VKS giải thích cách xác định tiền chơi bạc tại vụ án đánh bạc 107 triệu USD

Hà NộiTrước việc 136 bị cáo trong vụ đánh bạc 107 triệu USD nói "không nhiều tiền đến thế", VKS đã giải thích cách tính, khẳng định đối chiếu từng con số, hình ảnh, video giám sát.

Phiên xét xử 141 bị cáo trong vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman Hà Nội vừa kết thúc phần xét hỏi. Trước khi HĐXX tạm nghỉ 3 ngày để tiếp tục làm việc vào ngày 4/11 tới, đại diện VKSND Hà Nội dành thời gian giải thích thắc mắc của nhiều bị cáo quanh số tiền bị quy kết đánh bạc.

Cụ thể, trong vụ án này, 136 người bị cáo buộc từ tháng 2 đến tháng 6/2024 đã vào casino King Club đánh bạc với tổng số tiền bị quy kết lên tới 107 triệu USD, tương đương hơn 2.570 tỷ đồng. Trung bình, mỗi người đã "nướng" 18,9 tỷ đồng.

Khai tại tòa, những người này dù thừa nhận hành vi song đều "ngạc nhiên" về số tiền bị quy kết, khẳng định "không giàu đến thế", không hiểu cách tính của cơ quan điều tra. Họ khai mỗi lần chỉ mang vài chục triệu, nhiều là vài tỷ.

Giải đáp thắc mắc trong lòng các con bạc này, chiều qua VKS phân tích về cách tính, cũng như phương pháp xử lý nhân văn mà cơ quan tố tụng đã áp dụng.

Các kiểm sát viên VKSND Hà Nội thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Chỉ tính những lần chơi 5 triệu đồng trở lên

Dẫn lại lời khai của 3 bị cáo người Hàn Quốc là quản lý của casino King Club, VKS cho biết tất cả con bạc vào đây tuân theo quy trình: dùng căn cước mở thẻ thành viên, in tên giả người nước ngoài.

Tiền được quy ra điểm, thẻ cho vào máy chơi bạc, từ đó toàn bộ thao tác của các bị cáo được phần mềm quản lý đánh bạc, tên là BINO, tự động ghi lại. Các dữ liệu này gồm thời gian cắm thẻ, chính xác đến từng giây, số tiền nạp, số tiền thắng, số tiền thừa còn rút ra, tiền mang đi quy đổi sau đó....

Về số lần đánh bạc, nhiều bị cáo cho rằng bị tính theo kiểu đang chơi trò này, rút thẻ cắm vào máy khác bị tính một lần chơi. Nhưng VKS khẳng định "không phải vậy".

Kiểm sát viên giải thích một lần chơi được tính khi các bị cáo vào King Club nhận thẻ, nạp tiền và đánh trong thời gian dài. Đến khi nào bị cáo rút thẻ ra đổi tiền, để lại thẻ cho lễ tân thì cơ quan tố tụng mới tính là một lần chơi. Nhưng nếu tiền chơi trong lần đó (cả tiền mặt và voucher) dưới 5 triệu đồng sẽ không bị VKS tính là một lần chơi. "Ai đánh dưới 5 triệu đồng không bị tính" kiểm sát viên cho hay.

"Các bị cáo đánh hết máy này sang máy khác liên tục cũng chỉ tính một lần. Các bị cáo vào ngồi từ đầu đến cuối chơi liền 2 ngày thì VKS cũng chỉ tính một lần", theo giải thích của đại diện cơ quan công tố.

Để đảm bảo chính xác, cơ quan công tố cho hay, ngoài dữ liệu trên BINO, nhà chức trách còn đối chiếu quá trình các bị cáo chơi qua camera của casino và ảnh chụp bị cáo ngồi chơi ở từng máy. Các bị cáo đã được nhận dạng, xác định đó là mình mới ký xác nhận tại cơ quan điều tra. Điều này, theo VKS, sẽ giúp loại trừ các trường hợp cho mượn thẻ hay đánh bằng thẻ của người khác

"Cơ quan tố tụng đã rà soát từng người, từng lần, đối chiếu với camera, đối chiếu lời khai nhân viên và của chính các bị cáo để đưa ra số tiền và số lần đánh", kiểm sát viên cho hay và khẳng định việc bị cáo nói "đánh có 1-2 lần mà bị cáo buộc cả chục lần" là không có căn cứ.

Shim Hawn Hee (đứng) và Choi Jin Bok (áo đen, ngồi) là hai trong ba quản lý sòng bạc, người Hàn Quốc, bị xét xử về tội Tổ chức đánh bạc. Ảnh: Danh Lam

Thắng phải nộp lại tiền, thua được miễn

Về phương pháp tính tiền, BINO quản lý đồng tiền vào trước khi chơi, gồm cả tiền mặt và các voucher (thẻ quà tặng của casino), nếu dùng voucher trên 5 triệu đồng vẫn bị tính là tiền dùng để đánh bạc. Điều này đồng nghĩa, một người có thể không mang đồng nào vào King Club nhưng dùng voucher có giá trị quy đổi 5 triệu đồng, vẫn bị tính là dùng 5 triệu đồng đánh bạc.

Song theo cáo trạng, người nhận được voucher mệnh giá cao đều đã phải "đốt" rất nhiều tiền vào sòng bạc này, như Top 20 người đánh nhiều nhất tuần hoặc thua trên 5.000 USD...

Tổng tiền đánh bạc vụ án này được VKS tính dựa theo nghị quyết 01/2010 của Hội đồng thẩm phán. Theo đó, tiền đánh bạc gồm tiền các bị cáo đưa vào, cộng tiền thắng. Trong trường hợp đánh thua, tiền đưa vào sẽ bị tính là tiền dùng đánh bạc để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong vụ án này phần lớn các bị cáo đánh nhiều lần, có người hơn 100 lần, do đó phương pháp cộng dồn được áp dụng: Tham gia bao nhiêu lần sẽ bị cộng các lần đó vào, từ đây quy ra tiền đánh bạc. Do đó, theo VKS, bản chất đó không phải tiền của các bị cáo hoàn toàn mà do cộng các lần, dẫn tới số tiền cao lên.

VKS cho hay qua trình tố tụng, cả cơ quan điều tra và VKS đều áp dụng cách tính có lợi cho bị cáo theo hướng "lấy tổng tiền các lần thắng trừ đi tổng số tiền các lần thua để ra con số cuối cùng".

"Nếu con số đó dương, tức bị cáo thắng. Bị cáo phải nộp lại phần tiền chênh đó, vì là tiền thu lợi bất chính", VKS giải thích.

Còn nếu con số này âm, tức là các bị cáo thua thì không phải nộp lại, mà sẽ được tính là tiền "nhà cái" hưởng lợi.

Theo cách tính này, "nhà cái", tức ông trùm Kim In Sung, Giám đốc của casino này được xác định đã hưởng lợi hơn 9,26 triệu USD, cũng chính là tiền các con bạc đã thua. Ông trùm này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam, hiện bị truy nã.

VKS cho hay để đảm bảo nhân văn, các bị cáo thua bạc nhưng tự nguyện nộp lại một phần tiền (tại tòa các bị cáo gọi đây là tiền "khắc phục hậu quả") sẽ được cơ quan tố tụng ghi nhận là tình tiết giảm nhẹ.

"Đa số các bị cáo thua", kiểm sát viên cho biết thêm.

Bị cáo Vũ Phong bị cáo buộc đánh bạc nhiều thứ hai toàn vụ với hơn 10,7 triệu USD. Ảnh: Danh Lam

Đại gia đánh bạc 12 tỷ đồng một lần

Để các luật sư và bị cáo hiểu rõ hơn về cách tính trên, kiểm sát viên viện dẫn trường hợp bị cáo Vũ Phong, 53 tuổi, tay chơi Hải Dương chi mạnh tay thứ hai toàn vụ. Ông này đang bị quy kết dùng tới hơn 10,7 triệu USD (281 tỷ đồng) để đánh bạc trong 100 lần.

VKS dẫn chứng, ngày 26/4/2024, dữ liệu ghi nhận ông Phong mang 456.000 USD (12 tỷ đồng) tiền mặt tới King Club. Là tay chơi chịu chi, được casino này săn đón, cùng ngày, ông được sòng bạc tặng 23.000 USD voucher (600 triệu đồng).

Ông Phong hôm đó đánh thua nên chỉ bị tính tiền dùng đánh bạc gồm tiền tự mang đến và tiền được tặng, tổng 479.000 USD.

Nhưng số tiền này chưa phải nhiều nhất. Ở Top 1, ông Bùi Văn Huynh bị xác định lần chơi nhiều nhất đã chi hơn 1,7 triệu USD (44 tỷ đồng).

Sau khi thua, 4 ngày sau ông Phong mang 267.000 USD quay lại King Club, được tặng voucher 4.000 USD. Lần này ông thắng 136.000 USD, được cộng vào thành số tiền sử dụng đánh bạc. Do đó, VKS xác định, hôm đó, ông đã đánh tổng hơn 400.000 USD (tiền mang tới + voucher + tiền thắng).

VKS cũng cho hay cả 100 lần đánh bạc, ông Phong đều được tặng voucher, tổng 484.000 USD (13 tỷ đồng). Ông thắng 59 trận, thua 41 trận nhưng số tiền qua tính toán là âm nên được tính là thua bạc, không phải nộp lại.

Thanh Lam