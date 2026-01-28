Đại diện Meta: Threads tăng trưởng rất tốt tại Việt Nam

Ông Khôi Lê, Giám đốc quốc gia Meta Việt Nam, cho biết mạng xã hội Threads phát triển nhanh và ngày càng phổ biến trong giới trẻ.

Theo ông, mạng xã hội Threads được quan tâm đặc biệt trong nhóm người trẻ và nhân viên văn phòng trong nước.

Threads là mạng xã hội do Meta phát triển, ra mắt tháng 7/2023, hướng đến các bài chia sẻ và cuộc thảo luận ngắn, công khai. Số liệu của Meta cho thấy, trên bình diện toàn cầu, dù mới ra mắt hơn hai năm, nền tảng đã có 400 triệu người sử dụng hàng tháng. Có những quý, Threads ghi nhận mức độ tăng trưởng 35% về thời gian sử dụng.

Tại Việt Nam, ông Khôi cho biết nền tảng tăng trưởng tốt khi tạo điều kiện để người dùng "chia sẻ những câu chuyện vừa vui, vừa thật, và đôi khi tạo ra những cuộc tranh luận rất thú vị". Giám đốc Meta Việt Nam kỳ vọng sự phát triển của Threads sẽ còn "đáng chờ đợi hơn trong năm 2026".

Một người Việt đang sử dụng mạng xã hội Threads. Ảnh: Trọng Đạt

Sự phát triển của Threads phản ánh một xu hướng rộng hơn trong cách người Việt sử dụng mạng xã hội. Người dùng không chỉ tìm đến các nền tảng để giải trí, mà còn để bày tỏ quan điểm cá nhân, trao đổi thông tin và kết nối với những cộng đồng có cùng mối quan tâm.

Ở bức tranh tổng thể, mạng xã hội đang dần trở thành "không gian sinh hoạt số" của người Việt. Dẫn số liệu của Decision Lab, ông Khôi Lê cho biết gần 94% người dùng Internet trong nước hiện sử dụng Facebook. Đây vẫn là nền tảng mạng xã hội chính của nhóm người trưởng thành, nơi họ cập nhật tin tức, tham gia các nhóm cộng đồng và giữ liên lạc với gia đình, bạn bè.

Bên cạnh Facebook, Instagram cũng được sử dụng nhiều bởi giới trẻ tại Việt Nam, nằm trong top 5 ứng dụng được Gen Y và Gen Z dùng nhiều nhất. Giới trẻ Việt thường tìm đến Instagram để kết nối với các nhà sáng tạo nội dung, hoặc kết nối những người có cùng sở thích, đại diện Meta cho hay.

Chia sẻ về các xu hướng sử dụng mạng xã hội, Giám đốc quốc gia Meta Việt Nam cho biết người dùng ngày càng ít sử dụng mạng xã hội cho từng mục đích riêng lẻ. Thay vào đó, họ di chuyển linh hoạt giữa việc xem video, đọc nội dung, chia sẻ, nhắn tin và mua sắm ngay trong cùng một nền tảng.

Trong vòng trải nghiệm đó, video ngắn và livestream giữ vai trò trung tâm. Theo số liệu được Meta công bố, 89% người tiêu dùng Việt Nam theo dõi ít nhất một nhà sáng tạo nội dung, và 70% người mua sắm dịp cao điểm ưu tiên xem video để tìm hiểu sản phẩm. Video không chỉ để giải trí, mà trở thành một kênh tham khảo quan trọng trước khi người dùng mạng xã hội ra quyết định mua hàng.

Ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia Meta Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Nhắn tin vẫn là hình thức tương tác quen thuộc nhất trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thói quen này đang thay đổi khi chatbot AI tham gia ngày càng nhiều vào quá trình trả lời. Theo ông Khôi Lê, người dùng ngày càng "cảm thấy cởi mở hơn khi chat với AI", nhất là trong quá trình mua sắm online, bởi chatbot có thể phản hồi nhanh, hỗ trợ ngoài giờ hành chính và trả lời bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

AI cũng dần trở thành một phần trong đời sống trực tuyến. Không chỉ xuất hiện trong công việc, AI hiện diện trong các tương tác hằng ngày trên mạng xã hội, từ gợi ý nội dung, đề xuất video phù hợp đến hỗ trợ tìm kiếm thông tin. "AI bây giờ gần như hiện diện trong tất cả khía cạnh chúng ta đang làm việc", ông Khôi Lê nói.

Ngoài thị trường trong nước, người dùng Việt đã quen với việc kết nối xuyên biên giới. Việc theo dõi nội dung từ nước ngoài, trò chuyện với bạn bè quốc tế hay mua sắm qua các nền tảng toàn cầu trở nên dễ dàng hơn nhờ các công cụ dịch tự động. Mạng xã hội vì thế không chỉ là không gian nội địa, mà mở rộng thành cầu nối với cộng đồng quốc tế.

Theo Digital Vietnam Report 2025, Việt Nam có 76,2 triệu người dùng mạng xã hội, tương đương 75,2% tổng dân số tính đến đầu 2025. Người dùng Việt dành 6 giờ 5 phút mỗi ngày cho hoạt động trực tuyến, trong đó hơn hai giờ dành cho các mạng xã hội, với Facebook, Zalo và TikTok dẫn đầu về số người dùng.

Trọng Đạt