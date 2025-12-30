Các nhà mạng Việt Nam triển khai 5G đến đâu?

Sau một năm thương mại hóa 5G, Việt Nam cơ bản hình thành hạ tầng mạng lưới, giúp tốc độ Internet di động tăng vọt.

Các nhà mạng, cơ quan quản lý và chuyên gia đã chia sẻ bức tranh chung về hiện trạng triển khai mạng 5G tại Việt Nam, tại tọa đàm về thương mại hóa 5G, do Câu lạc bộ Nhà báo ICT tổ chức chiều 29/12.

Đại diện VNPT, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó ban Công nghệ cho biết, doanh nghiệp xác định năm 2025 là giai đoạn thử nghiệm và xây dựng nền tảng, trước khi tăng tốc triển khai. Theo kế hoạch, đến giữa 2026, mạng 5G của VNPT sẽ phủ 55-60% dân số, ưu tiên các khu đô thị, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay và những nơi có mật độ sử dụng cao.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Tuấn Huy, Phó ban Công nghệ MobiFone, nhà mạng đã triển khai 5G trên toàn quốc, dù "vẫn ở giai đoạn đầu". Ông cho hay mức độ đầu tư cho 5G cao gấp 3-4 lần so với 4G, do yêu cầu mật độ trạm lớn. "Việt Nam muốn triển khai diện rộng cần hàng trăm nghìn trạm 5G, nhưng nếu chỉ dựa vào gói cước, rất khó hoàn vốn", ông nói.

Theo ông Huy, lợi thế của 5G nằm ở độ trễ thấp và khả năng hỗ trợ số lượng lớn kết nối, tạo điều kiện triển khai các bài toán như đô thị thông minh, giao thông thông minh hay giám sát môi trường. Để các mô hình này vận hành hiệu quả, hạ tầng 5G cần được đầu tư với mật độ lớn, gắn với các nền tảng số và giải pháp chuyên ngành, nhằm giải quyết các "điểm nghẽn" đô thị.

Một người đang nghe điện thoại. Ảnh: Lưu Quý

Đến cuối 2025, Viettel đã triển khai 30.000 trạm 5G, trong đó riêng năm 2025 là 23.500 trạm, hiện đạt khoảng 90% vùng phủ ngoài trời và 70% vùng phủ trong nhà, tương đương tốc độ triển khai 4G trước đây. Năm 2026, Viettel dự kiến lắp thêm 15.000 trạm, nâng vùng phủ trong nhà lên 85%.

Về hiệu quả bước đầu, Viettel cho biết 50% số thuê bao phát triển mới của nhà mạng này là thuê bao 5G. Từ khi thương mại hóa 5G, lượng dữ liệu sử dụng của người dùng tăng khoảng 20%, mức độ hài lòng của khách hàng cũng được cải thiện.

Theo bà Nguyễn Hà Thành, Phó tổng giám đốc Viettel Telecom, thách thức triển khai 5G hiện không còn nằm ở hạ tầng. "Hạ tầng là điều kiện cần, thiết bị đầu cuối là điều kiện đủ. Cả hai yếu tố này đã sẵn sàng", bà nói, đồng thời cho rằng việc cần làm tiếp theo là phát triển các ứng dụng 5G.

Từ góc độ quản lý, Phó cục trưởng Viễn thông Nguyễn Anh Cương cho hay, để đạt được vùng phủ 90% như nhà mạng đang triển khai, thông thường các nước trên thế giới phải mất từ hai đến ba năm. Với tiến độ hiện nay, Việt Nam thuộc nhóm triển khai nhanh 5G, một thành tựu "rất đáng để ghi nhận", ông nói.

Để thúc đẩy triển khai 5G, theo Nghị quyết 193 của Quốc Hội, Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp triển khai sớm. Theo ông Cương, Viettel là doanh nghiệp duy nhất đăng ký tham gia vào chương trình. Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với Bộ Tài chính để triển khai các thủ tục liên quan.

TS Mai Liêm Trực, nguyên Tổng cục trưởng Bưu điện. Ảnh: Anh Dũng

Nhìn lại quá trình thương mại hóa 5G, TS Mai Liêm Trực, nguyên Tổng cục trưởng Bưu điện nhận định, tiến độ triển khai thực tế đã "vượt dự kiến". Theo ông, khác với những hình dung ban đầu, khách hàng cá nhân hiện là nhóm sử dụng chính của 5G, cũng là nguồn thu chính của các nhà mạng.

Trong khi đó, các mô hình mạng riêng cho doanh nghiệp chưa phát triển như kỳ vọng. Ông cho rằng việc truyền thông, hướng dẫn về lợi ích của 5G đối với quản trị và vận hành doanh nghiệp cần phải được cải thiện, làm rõ hơn trong thời gian tới.

Cuối 2024, ba nhà mạng lớn Viettel, VNPT và MobiFone lần lượt khai trương dịch vụ 5G tại Việt Nam. Việc triển khai mạng 5G của các doanh nghiệp góp phần cải thiện chất lượng Internet di động. Theo Ookla Speedtest, trong giai đoạn tháng 7-9, Việt Nam xếp hạng 14 thế giới về tốc độ Internet di động, trong khi một năm trước vẫn nằm ngoài top 30.

Theo dự báo của Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội di động toàn cầu (GSMA), đến 2030, tỷ lệ thâm nhập 5G tại Việt Nam đạt 46,7%, tương đương 51 triệu người dùng 5G.

Trọng Đạt

Mạng 5G tốc độ hơn 7 Gbps trong thử nghiệm tại Việt Nam

Nhà mạng Việt đầu tiên vượt 20.000 trạm 5G

'Hạ tầng viễn thông Việt Nam tương đương nước phát triển'