Gần 40% dân số Việt Nam có thể bắt sóng 5G

Số lượng trạm 5G tăng nhanh lên hơn 16.000 trạm, phủ sóng 39,52% dân số sau một năm triển khai, nhưng vẫn cách xa mục tiêu 90% vào cuối 2025.

Trong báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia giữa tháng 11, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá hạ tầng viễn thông "phát triển mạnh" với Internet phủ 78% dân số và di động phủ 99,8%, trong đó mạng 5G tiếp tục được đẩy mạnh trên toàn quốc.

Theo số liệu đến tháng 10, cả nước có 16.737 trạm 5G, bằng 14% số trạm 4G hiện nay, đã phủ sóng đến 39,52% dân số, giúp họ có thể tiếp cận dịch vụ 5G.

Mạng di động thế hệ mới tăng độ phủ cũng giúp tốc độ Internet di động tại Việt Nam tăng mạnh, cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới. Tròn một năm từ khi nhà mạng đầu tiên thương mại hóa 5G vào tháng 10/2025, tốc độ Internet tại Việt Nam tăng từ 71 lên 146 Mbps, thứ hạng từ 43 lên thứ 15, theo thống kê của Ookla Speedtest.

Thống kê từ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam cho thấy tốc độ dữ liệu di động trong tháng 10 của Việt Nam đạt 81,7 Mbps, trong đó Viettel dẫn đầu với 96,57 Mbps, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp đến là VNPT với 66,97 Mbps, MobiFone 59,54 Mbps.

Tăng tốc phổ cập 5G

Theo kế hoạch đề ra trước đó, Việt Nam đặt mục tiêu 90% dân số được phủ sóng 5G năm nay, với số trạm đạt hơn 68.000 trạm, tức tương đương 57,5% trạm 4G. Với hơn 16.000 trạm như hiện nay, vùng phủ của 5G vẫn còn xa mục tiêu. "Đôn đốc các nhà mạng phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc" là một trong các nhiệm vụ được Bộ Khoa học và Công nghệ đề cập trong báo cáo.

Kỹ thuật viên một nhà mạng đang lắp đặt trạm 5G. Ảnh: Thọ Trần

Việt Nam đã có nhiều biện pháp thúc đẩy phổ cập 5G trong nước. Nghị quyết số 193 của Quốc hội cho phép thí điểm hỗ trợ kinh phí phát triển 5G, trong đó hỗ trợ 15% chi phí thiết bị nếu nhà mạng triển khai thêm 20.000 trạm trước ngày 31/12/2025. Ngoài ra, "tần số vàng" 700 MHz cũng được sử dụng cho 5G nhằm gia tăng vùng phủ, với hai nhà mạng trúng đấu giá là Viettel và VNPT.

Ở phía nhà mạng và đại lý smartphone, nhiều biện pháp được triển khai nhằm mở rộng vùng phủ sóng cũng như thúc đẩy người dùng sử dụng mạng di động thế hệ mới.

Viettel Telecom đặt mục tiêu đến hết 2025 sẽ phủ sóng 5G tới 90% dân số, thu hút 12 triệu thuê bao. Tại lễ kỷ niệm 25 năm hồi tháng 10, Tổng giám đốc Viettel Telecom khẳng định sẽ chuyển dịch công nghệ, mạng lưới theo mục tiêu chiến lược hạ tầng số quốc gia đến năm 2030, bao gồm hạ tầng viễn thông và Internet, hạ tầng dữ liệu; hạ tầng tiện ích số, đồng thời sẵn sàng cho 6G. Nhà mạng này kết hợp cùng một số hãng điện thoại như Motorola, Oppo để hỗ trợ người dùng mua thiết bị 5G với giá rẻ hơn.

Thị trường smartphone cũng chứng kiến sự giảm giá, gia tăng doanh số của máy 5G. Thống kê hồi tháng 7 của hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research cho biết doanh số điện thoại 5G tăng 11% bất chấp thị trường smartphone nói chung tại Việt Nam giảm 15%, đồng thời giá bán trung bình của điện thoại 5G trong nước cũng giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Lưu Quý