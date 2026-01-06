Meta: Xóa avatar Facebook không phải biện pháp bảo mật tài khoản

Meta xác nhận sự cố đối với một số tài khoản Facebook tại Việt Nam, nhưng khẳng định việc gỡ ảnh đại diện không phải biện pháp bảo mật khuyến nghị.

Chia sẻ với truyền thông Việt Nam chiều 6/1, Meta cho biết đã ghi nhận sự cố kỹ thuật đã ảnh hưởng đến một số tài khoản tại Việt Nam. "Chúng tôi đang ưu tiên xử lý và đã khôi phục một số tài khoản", đại diện Meta nói, nhưng không nêu cụ thể cũng như tiến độ khắc phục.

Thông báo này diễn ra trong bối cảnh nhiều trang mạng xã hội ở Việt Nam, trong đó có những fanpage hàng triệu người theo dõi, bất ngờ biến mất cuối tuần qua. Một số trang nói họ bị Facebook khóa, số khác cho biết họ chủ động ngừng hoạt động để tránh bị "quét".

Ngoài ra, mạng xã hội cũng lan truyền thông tin "xóa ảnh đại diện và ảnh bìa để tránh bị hacker tấn công", khiến nhiều fanpage chủ động gỡ ảnh, dù chuyên gia khẳng định thông tin không chính xác.

Về vấn đề này, đại diện Meta cho biết Facebook đã tích hợp các lớp bảo mật như cảnh báo đăng nhập và xác thực hai yếu tố nhằm tăng cường bảo vệ tài khoản, đồng thời khuyến nghị người dùng thường xuyên rà soát các cài đặt bảo mật và quyền riêng tư của mình.

"Việc thay đổi ảnh đại diện về chế độ mặc định không nằm trong các biện pháp bảo mật này", Meta nói.

Lời khuyên xóa ảnh đại diện để tránh bị khóa tài khoản lan truyền trên Facebook, tháng 1/2026. Ảnh: Bảo Lâm

Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, lo ngại của người dùng xuất phát từ việc đối phó với chiêu report (báo cáo) tài khoản. Để hạn chế tình trạng này hoặc tránh tiếp tục bị report sau khi lấy lại trang, quản trị viên thường chủ động ẩn ảnh đại diện và ảnh bìa.

Đặc biệt, trong giai đoạn nghỉ lễ, việc xử lý sự cố có thể mất nhiều thời gian. Vì vậy nhiều chủ tài khoản đã ẩn trang hoặc xóa ảnh để tránh bị báo cáo. Tuy nhiên, việc này cũng có thể gây ra một số rắc rối. Chẳng hạn, trong quá trình giao dịch, nếu tài khoản không để ảnh đại diện, phía đối phương có thể lầm tưởng tài khoản bị hack và trở nên thận trọng.

Lưu Quý