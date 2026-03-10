Đại chiến Real - Man City thắp sáng vòng 1/8 Champions League

Real - Man City (3h thứ Năm ngày 12/3, giờ Hà Nội). Hai đội đã gặp nhau 15 lần tại các giải đấu của cấp châu lục, với thành tích cân bằng - mỗi bên thắng 5 trận và hòa 5 trận. Đây là mùa thứ năm liên tiếp họ chạm trán ở vòng knock-out Champions League. Thậm chí, vòng bảng mùa này, đôi bên cũng gặp nhau, với chiến thắng 2-1 ngay tại Bernabeu thuộc về Man City.
Real đã đi tiếp 13 trong 15 lần gần nhất góp mặt ở vòng 1/8 Champions League. Họ cũng thắng ở lượt đi 10 trong 12 lần gần nhất ở giai đoạn này.
Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã thua bốn trận gần nhất trước các CLB Anh ở Cup châu Âu. Tuy nhiên, trên sân nhà ở Champions League, đội bóng thành Madrid thắng 19, hòa 3 và chỉ thua 3 trong 25 trận gần nhất.
Trong khi đó, Man City thắng 10, hòa 5 và chỉ thua 3 trong 18 trận gần nhất gặp các đội bóng Tây Ban Nha tại Cup châu Âu. Mùa này, họ thắng cả hai trận sân khách trước đại diện La Liga: hạ Villarreal 2-0 ở lượt trận thứ ba trước khi "đánh sập" Bernabeu.
Tuy nhiên, đại diện Ngoại hạng Anh lại có thành tích không tốt ở các cặp đấu hai lượt với đối thủ Tây Ban Nha, khi thua 7 trong 10 lần gần nhất.
Tiền đạo Erling Haaland vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Man City, khi ghi 56 bàn sau 56 lần ra sân tại Champions League. Anh cũng có thành tích ấn tượng trước các CLB Tây Ban Nha, với 10 bàn trong 10 trận gần nhất tại giải.
PSG - Chelsea (3h ngày 12/3). Hai đội đã gặp nhau 8 lần tại Champions League, trong đó PSG thắng ba, Chelsea thắng hai, bên cạnh ba trận hòa. Trong ba cặp đấu knock-out giữa hai đội, PSG đi tiếp hai lần, gồm lần gần nhất ở vòng 1/8 mùa 2015-2016 với tổng tỷ số 4-2.
Đây là mùa thứ 14 liên tiếp PSG dự vòng 1/8 Champions League, và họ thua một trong 8 trận gần nhất gặp các đối thủ Anh tại Cup châu Âu. thắng 5, hòa 2). Mùa trước, PSG thậm chí loại liên tiếp ba CLB Ngoại hạng Anh, gồm Liverpool, Aston Villa và Arsenal, trên đường đăng quang Champions League.
Một thống kê đáng chú ý là PSG chưa từng hòa 0-0 ở vòng knock-out Champions League. Chuỗi trận có bàn thắng của họ ở giai đoạn này đã kéo dài tới 58 trận.
Ở phía bên kia, Chelsea cũng mang tới những thống kê đáng gờm. "The Blues" đã thắng 6 trận liên tiếp trước các đội Pháp tại Cup châu Âu và đi tiếp ở ba cặp đấu vòng 1/8 Champions League gần nhất. Tính xa hơn, đội bóng London thắng 13 trong 16 cặp đấu hai lượt gần nhất tại Cup châu Âu.
Với lịch sử đối đầu cân bằng, phong độ tốt của cả hai ở các cặp knock-out và thống kê tấn công ấn tượng của PSG, cặp đấu này hứa hẹn là một trong những màn so tài hấp dẫn nhất vòng 1/8 Champions League.
Leverkusen - Arsenal (0h45 ngày 12/3). Leverkusen có thành tích khả quan khi gặp các đội Anh tại các cặp đấu hai lượt ở Cup châu Âu, khi đi tiếp 4 trong 5 lần trước đây. Trong khi đó, Arsenal thua 5 cặp đấu hai lượt gần nhất - tất cả đều dưới tay Bayern. Trước chuỗi thất bại đó, "Pháo thủ" từng thắng ba trong 4 cặp đối đầu với các CLB Bundesliga.
Tuy nhiên, phong độ tại vòng 1/8 Champions League lại là điểm yếu của Leverkusen. Đại diện Đức thua 6 cặp đấu liên tiếp ở vòng này và chỉ thắng một trong 12 trận gần nhất (hòa 1, thua 10). Dù vậy, sân nhà BayArena vẫn là điểm tựa quan trọng khi họ chỉ thua hai trong 19 trận UEFA gần nhất trên sân nhà (thắng 11, hòa 6), đồng thời chỉ thua một trong 7 trận gần đây gặp các đội Anh (thắng 3, hòa 3).
Arsenal đang đạt phong độ ấn tượng. Thầy trò Mikel Arteta thắng 8 trận liên tiếp tại Champions League mùa này - chuỗi thắng dài nhất của họ ở đấu trường châu Âu. Trong lịch sử Champions League, chỉ có Man City từng đạt chuỗi dài hơn trong số các CLB Anh, với 10 chiến thắng liên tiếp giai đoạn 2023-2024. Arsenal cũng ghi ít nhất ba bàn ở 6 trận Champions League gần nhất và luôn là đội mở tỷ số trong cả 8 trận tại giải mùa này.
Trận đấu còn mang nhiều yếu tố "người cũ". Hậu vệ Piero Hincapié đang khoác áo Arsenal theo dạng cho mượn từ Leverkusen sau khi có 166 lần ra sân cho đội bóng Đức. Trong khi đó, tiền đạo Kai Havertz trưởng thành từ học viện Leverkusen và ghi 46 bàn sau 150 trận cho đội một trước khi rời CLB năm 2020.
Bodo/Glimt - Sporting (3h ngày 12/3). Cuộc đối đầu đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Cup C1 châu Âu/Champions League có cặp đấu hai lượt giữa CLB Na Uy và Bồ Đào Nha, tính cả vòng loại lẫn vòng chính.
Bodo/Glimt sở hữu thành tích hoàn hảo trước các đội Bồ Đào Nha tại UEFA. Ở vòng bảng Europa League mùa trước, họ đánh bại Porto 3-2 trên sân nhà rồi thắng Braga 2-1 trên sân khách. Trong khi đó, Sporting lại có thống kê khá tốt trước các đội Na Uy khi thắng 5 và chỉ thua một trong 6 trận cấp châu lục.
Bodo/Glimt cũng đang viết nên lịch sử cho bóng đá Na Uy. Họ trở thành CLB Na Uy đầu tiên thắng 4 trận liên tiếp tại Champions League và là đội đầu tiên của quốc gia này thắng một cặp đấu knock-out của giải. Trước đây, Rosenborg từng vào tứ kết mùa 1996-1997 nhưng đi tiếp trực tiếp từ vòng bảng. Phong độ ở các cặp đấu hai lượt của Bodo/Glimt cũng rất ấn tượng khi thắng 7 trong 9 cặp gần nhất và chỉ thua lượt đi hai lần trong 16 cặp đấu gần đây (thắng 11, hòa 3).
Hàng công của đội bóng Bắc Âu đang là vũ khí đáng gờm khi họ ghi từ hai bàn trở lên ở 8 trong 10 trận Champions League gần nhất.
Ở chiều ngược lại, Sporting không có nhiều ký ức đẹp ở vòng 1/8 Champions League. Họ từng thua Bayern mùa 2008-2009 và Man City mùa 2021-2022. Trong lịch sử giải đấu, đội bóng Lisbon mới một lần vào tứ kết, tại Cup C1 châu Âu 1982-1983. Dù vậy, Sporting vẫn có điểm tựa khi ghi bàn ở 13 trong 14 chuyến làm khách gần nhất tại UEFA.
Atletico - Tottenham (3h thứ Tư ngày 11/3). Atletico có thành tích đối đầu tốt trước các đại diện Anh ở các cặp đấu hai lượt tại UEFA, khi thắng 10 trong 14 lần. Tuy nhiên, phong độ gần đây lại không mấy thuận lợi khi họ thua hai trong ba cặp gần nhất.
Tottenham thua cả 4 cặp đấu hai lượt trước các CLB La Liga tại Cup châu Âu. Dẫu vậy, ký ức đẹp nhất giữa hai đội thuộc về Tottenham khi họ thắng 5-1 trong trận chung kết Cup C2 châu Âu (European Cup Winners' Cup - giải đã bị khai tử) năm 1963.
Tại vòng 1/8 Champions League, Atletico thắng 7 trong 11 cặp đấu trước đây, trong khi Tottenham mới chỉ hai lần đi tiếp sau 5 lần góp mặt ở giai đoạn này.
Nhưng Tottenham không có thành tích tốt khi làm khách tại Tây Ban Nha - không thắng trong 6 trận Cup châu Âu gần nhất (hòa 3, thua 3) và chỉ thắng ba trong 15 lần chạm trán các CLB La Liga.
Cuộc tái ngộ còn mang màu sắc đặc biệt khi tiền vệ Conor Gallagher vừa chuyển từ Atletico sang Tottenham hồi tháng 1. Trong thời gian thi đấu dưới trướng Diego Simeone, Gallagher ghi 7 bàn sau 77 trận, trong đó có bàn thắng vào lưới Real Madrid tại vòng knock-out Champions League mùa trước.
Newcastle - Barca (3h ngày 11/3). Thành tích đối đầu đang nghiêng về Barca. Chiến thắng 2-1 tại St James’ Park ở lượt trận mở màn mùa này là lần thứ tư liên tiếp đội bóng xứ Catalonia đánh bại Newcastle. Trận thắng duy nhất của "Chích chòe" trước Barca đến từ Champions League 1997-1998, khi họ thắng 3-2 cũng trên sân nhà.
Sân St James’ Park vẫn là điểm tựa đáng kể cho Newcastle khi tiếp các đội Tây Ban Nha. Họ thắng 5 trong 8 trận sân nhà trước các CLB La Liga tại Cup châu Âu. Đội bóng Anh cũng có thành tích khá tốt ở các cặp đấu hai lượt, thắng 8 trong 10 cặp gần nhất và chỉ thua hai trận lượt đi trên sân nhà trong 32 cặp đấu hai lượt gần nhất (thắng 22, hòa 8).
Barca cũng thường thi đấu tốt trước các đại diện Anh tại vòng knock-out Champions League. Họ thắng lượt đi trong 5 trong 6 cặp gần nhất trước các CLB Ngoại hạng Anh, (hòa 1), đồng thời đi tiếp 10 trong 15 cặp đấu hai lượt trước các đội Anh. Barca cũng toàn thắng 5 lần gần nhất gặp các CLB Anh ở vòng 1/8, và thắng 15 trong 16 cặp đấu ở vòng này nói chung.
Hàng công vẫn là điểm tựa lớn của Barca, khi chỉ tịt ngòi một trong 28 trận Champions League gần nhất. Tuy nhiên, hàng thủ lại không thật sự chắc chắn khi đã 11 trận liên tiếp không giữ sạch lưới tại giải.
Trận đấu còn có thể chứng kiến cột mốc đáng nhớ của Lamine Yamal. Nếu ra sân, tiền đạo người Tây Ban Nha, với 18 tuổi 240 ngày, có thể trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 30 trận Champions League, vượt kỷ lục hiện do Warren Zaire‑Emery (PSG) nắm giữ.
Atalanta - Bayern (3h ngày 11/3). Atalanta tiếp tục hành trình Champions League với sự tự tin lớn sau khi loại Dortmund ở vòng play-off. Đại diện Serie A lội ngược dòng ngoạn mục sau khi thua 0-2 lượt đi để thắng chung cuộc 4-3, đồng thời nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trước các đội Đức: thắng 7 trong 13 lần đối đầu tại UEFA (hòa 3, thua 3), trong đó có 4 chiến thắng ở 5 trận gần nhất.
Trên sân nhà, Atalanta cũng thường thi đấu chắc chắn trước các đại diện Bundesliga khi chỉ thua một trong 5 trận Cup châu Âu (thắng 3, hòa 1). Tính rộng hơn, đại diện Serie A mới chỉ thua 5 trận lượt đi trên sân nhà trong tổng số 24 cặp đấu hai lượt tại các giải châu lục (thắng 13, hòa 6). Hàng công của họ cũng đang có điểm sáng khi Gianluca Scamacca ghi bàn ở ba trận Champions League sân nhà liên tiếp.
Tuy nhiên, Bayern là thử thách rất lớn cho Atalanta. "Hùm xám" chỉ thua hai trong 16 trận UEFA gần nhất trước các đội Italy (thắng 11, hòa 3), dù cả hai thất bại đều đến trong 4 lần chạm trán gần đây. Bayern cũng nổi tiếng với bản lĩnh ở vòng 1/8 Champions League khi thắng 13 trong 14 cặp đấu gần nhất, trong đó có 6 lần liên tiếp kể từ sau khi bị Liverpool loại mùa 2018-2019.
Trên hàng công, Harry Kane tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng Đức. Tiền đạo người Anh đã ghi 5 bàn trong ba trận gần nhất tại vòng 1/8 Champions League và chỉ còn cách cột mốc 50 bàn ở giải đấu này hai pha lập công - thành tích mà chưa cầu thủ Anh nào từng đạt được.
Galatasaray - Liverpool (0h45 ngày 11/3). Galatasaray lần đầu trở lại vòng 1/8 Champions League kể từ mùa 2013-2014, khi họ bị Chelsea loại với tổng tỷ số 1-3. Đội bóng Istanbul tham vọng lần đầu vào tứ kết kể từ mùa 2012-2013. Trong khi đó, Liverpool góp mặt ở vòng 1/8 tới 8 lần trong 9 mùa gần nhất, dù bị loại ở hai lần gần nhất tại vòng này.
Thành tích đối đầu khá cân bằng trong các cặp đấu hai lượt: Galatasaray thắng hai, thua hai trước các đội Anh, còn Liverpool thắng hai và thua một trước các đại diện Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, sân nhà đang là điểm tựa lớn cho Galatasaray. Họ chỉ thua một trong 9 trận UEFA gần nhất tiếp các CLB Anh (thắng 5, hòa 3) và bất bại khi tiếp Liverpool tại Thổ Nhĩ Kỳ với hai chiến thắng và một trận hòa.
Ở vòng bảng mùa này, Victor Osimhen ghi bàn giúp Galatasaray thắng Liverpool 1-0. Tiền đạo người Nigeria đã có 16 bàn sau 25 trận Champions League - thành tích tốt thứ hai trong số các cầu thủ châu Phi, chỉ sau Serhou Guirassy với 18 bàn qua 25 trận.
Liverpool cũng có lý do để tự tin, khi thắng trận lượt đi sân khách 9 trong 12 cặp đấu tại vòng 1/8, đồng thời giữ sạch lưới ở 7 trong 9 trận lượt đi gần nhất. Tuy nhiên, họ lại không có ký ức đẹp khi làm khách tại Thổ Nhĩ Kỳ - chỉ thắng một trong bảy trận Cup châu Âu gần đây. Chiến thắng duy nhất là 2-1 trước Trabzonspor tại vòng play-off Europa League 2010-2011.
