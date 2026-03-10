Đại chiến Real - Man City thắp sáng vòng 1/8 Champions League

Real - Man City (3h thứ Năm ngày 12/3, giờ Hà Nội). Hai đội đã gặp nhau 15 lần tại các giải đấu của cấp châu lục, với thành tích cân bằng - mỗi bên thắng 5 trận và hòa 5 trận. Đây là mùa thứ năm liên tiếp họ chạm trán ở vòng knock-out Champions League. Thậm chí, vòng bảng mùa này, đôi bên cũng gặp nhau, với chiến thắng 2-1 ngay tại Bernabeu thuộc về Man City.

Real đã đi tiếp 13 trong 15 lần gần nhất góp mặt ở vòng 1/8 Champions League. Họ cũng thắng ở lượt đi 10 trong 12 lần gần nhất ở giai đoạn này.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã thua bốn trận gần nhất trước các CLB Anh ở Cup châu Âu. Tuy nhiên, trên sân nhà ở Champions League, đội bóng thành Madrid thắng 19, hòa 3 và chỉ thua 3 trong 25 trận gần nhất.

Trong khi đó, Man City thắng 10, hòa 5 và chỉ thua 3 trong 18 trận gần nhất gặp các đội bóng Tây Ban Nha tại Cup châu Âu. Mùa này, họ thắng cả hai trận sân khách trước đại diện La Liga: hạ Villarreal 2-0 ở lượt trận thứ ba trước khi "đánh sập" Bernabeu.

Tuy nhiên, đại diện Ngoại hạng Anh lại có thành tích không tốt ở các cặp đấu hai lượt với đối thủ Tây Ban Nha, khi thua 7 trong 10 lần gần nhất.

Tiền đạo Erling Haaland vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Man City, khi ghi 56 bàn sau 56 lần ra sân tại Champions League. Anh cũng có thành tích ấn tượng trước các CLB Tây Ban Nha, với 10 bàn trong 10 trận gần nhất tại giải.