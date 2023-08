Đại cảnh miền Tây xưa trong phim 'Đất rừng phương Nam'

Đại cảnh chợ nổi, miệt vườn miền Tây đầu thế kỷ 20 xuất hiện trong "Đất rừng phương Nam" - phim điện ảnh kinh phí 40 tỷ đồng.

Êkíp lần đầu giới thiệu nhiều bối cảnh lớn trong trailer. Xóm chợ nổi là một trong những phân đoạn được đầu tư nhất, khắc họa không khí trên bến dưới thuyền tấp nập. Trong tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi, cảnh được miêu tả qua lời kể bé An: "Tôi ngồi đong đưa hai chân trên chiếc mui thuyền chở gạo ngóng lên chợ. Đèn măng-sông ở các hiệu buôn, các tiệm ăn của người Hoa kiều thắp lên sáng rực".

Traier 'Đất rừng phương Nam' Traier "Đất rừng phương Nam" - dự kiến ra rạp ngày 20/10. Video: HKFilms

Theo đạo diễn Quang Dũng, hơn 300 diễn viên quần chúng tham gia phân cảnh chợ nổi, quay tại rừng tràm Trà Sư (An Giang). Đoàn làm phim dàn cảnh hàng chục chiếc ghe thuyền tập hợp trên kênh rạch. êkíp dựng mới 70% cho bối cảnh, do rừng tràm Trà Sư đang được khai thác làm khu du lịch sinh thái, một số cơ sở vật chất không phù hợp để quay.

Nhiều cảnh đẹp miền Tây như rừng ngập mặn, vườn cò được đưa vào phim. Quang Dũng cho biết suốt hai tháng ghi hình, anh và êkíp đi qua các tỉnh như An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Cần Thơ. "Càng đi, tôi càng thấy miền Tây thật đẹp. Bỗng nhiên, tôi cũng được tham gia vào chuyến phiêu lưu trong phim, cùng chú bé An khám phá thiên nhiên, con người", anh nói.

Đại cảnh chợ nổi miền Nam xưa trong "Đất rừng phương Nam". Ảnh: Thanh Huyền

Trailer giới thiệu cuộc gặp gỡ giữa bé An (Hạo Khang) và Út Lục Lâm (Tuấn Trần) - một thanh niên mồ côi cha mẹ, hành nghề trộm cắp. Nhờ Út Lục Lâm, An học được cách tồn tại nơi đất khách sau khi lạc mất người thân. Phim tái hiện hành trình bôn ba khắp miền Tây của An - cậu bé mồ côi mẹ, đi tìm cha. Trên chuyến đi ấy, cậu học cách sống tự lập, trải nghiệm thiên nhiên kỳ thú. Cậu trưởng thành hơn giữa phong trào đấu tranh của những người Nam bộ giàu nghĩa khí, từ đó hiểu được vì sao cha rời xa cậu.

Hiện êkíp công bố hầu hết gương mặt chính trong phim. Bộ ba diễn viên nhí An, Cò, Xinh lần lượt do Huỳnh Hạo Khang, Kỳ Phong - cùng 13 tuổi, Bùi Lý Bảo Ngọc - 11 tuổi đảm nhận. Trấn Thành vào vai bác Ba Phi - nhân vật ghi dấu qua diễn xuất nghệ sĩ Mạc Can, Mai Tài Phến đóng Võ Tòng (bản cũ do Lê Quang thể hiện). Các diễn viên còn lại gồm Công Ninh, Hứa Vĩ Văn, Tuyền Mập, Tuấn Trần.

Hạo Khang đóng vai chính - bé An trong Đất rừng phương Nam". Ảnh: Thanh Huyền

Đơn vị sản xuất nắm bản quyền làm phim từ sáu năm trước, song lúc đó chưa đủ kinh phí lẫn điều kiện thực hiện. Quang Dũng giữ lại tên phim giống tiểu thuyết gốc, thay vì lược mất chữ "rừng" như bản truyền hình Đất phương Nam năm 1997. Nghệ sĩ Vinh Sơn - đạo diễn Đất phương Nam - làm cố vấn sản xuất. Diệp Thế Vinh đạo diễn hình ảnh, nhạc sĩ Đức Trí là giám đốc âm nhạc. Phim do nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan - giám đốc đơn vị làm phim Bố già, Tiệc trăng máu, Tháng năm rực rỡ - phụ trách.

Mai Nhật