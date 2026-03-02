Đã tiêm vaccine, quan hệ với người viêm gan B có bị lây bệnh?

Tôi đã tiêm vaccine viêm gan B, quan hệ tình dục với người đang nhiễm bệnh không sử dụng bao cao su, có bị lây không? (Đình Đắc, 40 tuổi, Gia Lai)

Trả lời:

Tiêm vaccine là cách phòng bệnh viêm gan B hiệu quả, được nhiều nghiên cứu, tổ chức Y tế trên thế giới chứng minh. Tuy nhiên, vaccine không thể bảo vệ 100% nguy cơ lây nhiễm. Hiệu quả của vaccine có liên quan đến nhiều yếu tố như bảo quản vaccine, cơ địa của người tiêm, bệnh lý của người tiêm... Bên cạnh đó, cũng có trường hợp đặc biệt không có kháng thể hoặc không đủ lượng kháng thể sau tiêm vaccine. Ngoài ra, kháng thể sau tiêm vaccine cũng suy giảm theo thời gian. Do đó, người đã tiêm vaccine vẫn có nguy cơ lây nhiễm viêm gan B nếu quan hệ không sử dụng biện pháp an toàn với người bệnh, hoặc sử dụng chung đồ dùng dính mầm bệnh.

Bạn nên đi kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm định lượng kháng thể. Trường hợp có đủ kháng thể bảo vệ và lây nhiễm bệnh, bạn không cần phải tiêm vaccine trở lại. Trường hợp kháng thể dưới mức bảo vệ, bạn nên chủng ngừa.

Nên tình dục an toàn để giảm nguy cơ lây nhiễm viêm gan B và các bệnh tình dục. Ảnh minh họa: Vecteezy

Ngoài ra, bạn cần tránh tình dục không an toàn, chung thủy với một bạn tình và nên có bộ dụng cụ cá nhân như nhíp, dao cạo râu, kìm cắt móng... riêng, tránh lây nhiễm bệnh. Nên tránh uống rượu bia, sử dụng chất kích thích, tập thói quen ăn uống lành mạnh, tập thể dục điều độ.

Viêm gan B là bệnh truyền nhiễm, lây truyền chủ yếu qua đường máu, từ mẹ sang con và quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp an toàn. Bệnh diễn tiến âm thầm, không có dấu hiệu điển hình ở giai đoạn đầu, dẫn đến nhiều người không biết mắc bệnh.

Do đó, mọi người nên tiêm vaccine để phòng bệnh. Hiện Việt Nam lưu hành hai loại vaccine viêm gan B và phối hợp phòng thêm viêm gan A, tiêm cho cả trẻ em và người lớn. Người lớn cần tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng, xét nghiệm viêm gan B trước khi tiêm và cần tiêm nhắc lại khi kháng thể giảm. Trẻ em cần tiêm vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ sau khi sinh, sau đó tiếp tục theo lịch tiêm ngừa vaccine có thành phần viêm gan B như vaccine 5 trong 1 hoặc vaccine 6 trong 1.

BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC