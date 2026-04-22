Đà Nẵng được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp Giỗ Tổ và 30/4

Đà Nẵng năm thứ hai liên tiếp trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách Việt cho kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4.

Tháng 4 năm nay mang đến hai kỳ nghỉ được nhiều người Việt Nam mong đợi: Giỗ Tổ (25-27/4) và dịp nghỉ lễ 30/4 (30/4-3/5). Hai kỳ nghỉ cách nhau hai ngày, tạo nên một "combo nghỉ lễ", mở ra cơ hội đi du lịch dài ngày cho người dân.

Theo khảo sát được công bố hôm 21/4 của nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com, 33% du khách Việt lên kế hoạch cho nhiều chuyến đi quốc nội trong năm 2026 ngắn ngày hơn số ngày nghỉ trung bình của năm 2025. Bên cạnh đó, 22% khách được hỏi hướng đến các chuyến đi quốc tế dài ngày hơn so với năm trước.

Đà Nẵng là điểm đến trong nước được du khách tìm kiếm cho kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4 nhiều nhất trong hai năm liên tiếp, theo sau là các địa danh ven biển quen thuộc như Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc, Mũi Né. Trong đó, lượng tìm kiếm Vũng Tàu và Phú Quốc tăng cao nhất, cao hơn 120% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, Thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên gần 12.000 km2, phía bắc giáp thành phố Huế, phía nam giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía tây giáp nước Lào, phía đông giáp Biển Đông. Điểm đến sở hữu hai sân bay gồm Chu Lai và Đà Nẵng, 3 cảng biển lớn gồm Tiên Sa, Kỳ Hà, Liên Chiểu, hơn 200 km đường bờ biển, có di sản thế giới Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn.

Những lợi thế này cùng danh hiệu "thành phố đáng sống nhất Việt Nam" đã giúp điểm đến trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách Việt.

Đường Bạch Đằng, đoạn từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý, được trang trí đèn điện, tiểu cảnh và bán hàng quán để phục vụ phố đi bộ. Ảnh: Nguyễn Đông

Nhờ sở hữu lợi thế cao nguyên mát mẻ, Đà Lạt cũng nằm trong top được tìm kiếm năm nay, trở thành điểm đến phù hợp cho những ai muốn "trốn" nóng đầu hè.

Nhu cầu tìm kiếm các điểm đến văn hóa tại Việt Nam vẫn duy trì ổn định.

Huế, Hội An và Hà Nội tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến được quan tâm nhiều, phản ánh xu hướng khám phá lịch sử và các đô thị truyền thống.

Bên cạnh các chuyến du lịch quốc nội, xu hướng du lịch tại châu Á - Thái Bình Dương của du khách Việt tiếp tục chiếm ưu thế trong kỳ nghỉ này, khi toàn bộ 10 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất đều nằm trong khu vực.

Nhờ sự kết hợp giữa tính tiện lợi, chi phí hợp lý và trải nghiệm mới lạ, những điểm đến như Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, Hong Kong, Thượng

Hải và Đài Bắc tiếp tục giữ sức hút trong kỳ nghỉ này.

Ngoài ra, các lượt tìm kiếm năm nay của khách Việt cũng cho thấy xu hướng quan tâm đến các thành phố giàu giá trị văn hóa khi Tokyo, Osaka, Kyoto và Seoul tiếp tục là những lựa chọn hàng đầu cho kỳ nghỉ dài ngày.

Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, nhận định kỳ nghỉ tháng 4 phản ánh thực tế du khách ngày càng có xu hướng lên kế hoạch du lịch chiến lược và tính toán hơn.

"Khách Việt chủ động tìm kiếm những chuyến hành trình mang tính cá nhân hóa, nơi điểm đến phản ánh đúng trải nghiệm mà họ mong muốn", Aruljothi nói.

Phương Anh