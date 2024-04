Four Seasons Resort The Nam Hai là resort cao cấp nhất ở Quảng Nam, giá phòng dao động từ khoảng 20 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng một đêm. Các resort ven biển khác như Victoria Hoi An Beach Resort & Spa, Palm Garden Resort & Spa, Wyndham Hoi An Royal Beachfront Resort & Villas, Citadines Pearl Hoi An, Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An, Hoiana Hotel and Suites, Hoi An Beach Resort, Tui Blue Nam Hoi An có giá dao động từ 1 đến khoảng 5 triệu đồng một phòng một đêm.

Tại khu vực phố cổ Hội An, còn có nhiều khu nghỉ dưỡng ven sông hay những khách sạn boutique trong phố được du khách đánh giá cao như: La Siesta Hoi An Resort & Spa, RiverTown Hoi An Resort & Spa, Allegro Hoi An Luxury Hotel & Spa, Little Hoi An Hotel & Spa, Lantana Boutique Hoi An Hotel, Almanity Hoi An Resort & Spa, Vinh Hung Riverside Resort với giá phòng dao động 1 đến 2 triệu đồng một đêm.